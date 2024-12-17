С видами на Милан

Одна из интриг стартовавшего зимнего спортивного сезона связана с допуском на международные соревнования отечественных спортсменов, которые, несмотря на то что до ближайшей Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо остается чуть больше года, по-прежнему от них отстранены и состязаются исключительно внутри страны друг с другом и товарищами по санкционным несчастьям белорусами. “Ъ” рассказывает об основных событиях на топовом уровне в исчезнувших из поля зрения большинства россиян ключевых видах олимпийской программы. Среди них много событий очень любопытных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Норвежец Йоханнес Бё имеет хорошие шансы превзойти по количеству золотых медалей, завоеванных на топовых соревнованиях, своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и стать самым титулованным биатлонистом в истории

Фото: David W Cerny / Reuters Норвежец Йоханнес Бё имеет хорошие шансы превзойти по количеству золотых медалей, завоеванных на топовых соревнованиях, своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и стать самым титулованным биатлонистом в истории

Фото: David W Cerny / Reuters

Биатлон

В виде, превратившемся в какой-то момент в почти так же горячо любимый в России, как и футбол, невзирая на такой же жуткий дефицит настоящих успехов, первые два этапа Кубка мира показали, что расклад в нем по сравнению с предыдущим сезоном не слишком изменился. У женщин он по-прежнему зыбкий, а больная спина набравшей больше всех очков в предыдущем розыгрыше итальянки Лизы Виттоцци, которая вывела ее из строя как минимум до Нового года, зыбкости, кажется, лишь добавила. У мужчин все понятнее. Норвежцы, хоть и проиграли обе эстафетные гонки французам, все равно обладают составом намного мощнее и глубже, чем все остальные. А наиболее яркой звездой этого состава по-прежнему является Йоханнес Бё. И с ним связана жутко любопытная интрига.

По всем формальным признакам величайший биатлонист в истории — Уле Эйнар Бьорндален, соотечественник Бё. И еще недавно этот его статус казался незыблемым. Но вот как-то постепенно Бё Бьорндалена по некоторым важнейшим показателям достал или почти достал.

В этом году он сравнялся с легендой по количеству золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, выиграв 20-ю, а в феврале, на очередном мировом первенстве в Швейцарии, видимо, обойдет ее. Сейчас Бё энергично атакует рекорд Бьорндалена и по победам на этапах Кубка мира, казавшийся вечным. После успехов в спринте и гонке преследования в Хохфильцене их у норвежского лидера 87. Для того чтобы пало достижение Бьорндалена, нужно одержать еще девять. Задача не такая уж сложная, если учесть, что Йоханнес Бё и разменяв четвертый десяток превосходит всех конкурентов в скорости, по-прежнему компенсирующей хронические стрелковые недочеты.

Лыжные гонки

Самые любопытные события в виде, который был основным поставщиком золота для России на Олимпиаде 2022 года в Пекине (отечественным спортсменам достались в Китае четыре высшие награды, а Александр Большунов стал трехкратным чемпионом), тоже касаются норвежцев. В женских гонках — Терезы Йохауг. Йохауг, 14-кратная чемпионка мира, четырехкратная олимпийская чемпионка, после пекинской Олимпиады ушла в декретный отпуск, из которого вроде бы возвращаться не собиралась. По вполне понятной причине — возраст такой, в котором в женских лыжах в принципе нечасто продолжают карьеру. Но перед нынешним сезоном — после долгой паузы, в 36 лет — Йохауг неожиданно решила вернуться. И оказалось, что форма все еще при ней: выиграно две кубковые гонки, добыта верхняя строчка в дистанционной классификации.

Соль мужских лыж — это норвежское доминирование. В отсутствие Большунова и других россиян оно приобрело какие-то совсем уж немыслимые масштабы.

На данный момент в текущем розыгрыше Кубка мира состоялось девять гонок. Первую выиграл финн Иво Нисканен, в восьми следующих побеждали только норвежцы, трижды заняв весь подиум. В спринте у них, как обычно, силен пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, в дистанционной части — выбившийся во фронтмены Харальд Амуннсен, который в Пекине был на вторых ролях.

Фигурное катание

В начале декабря американец Илья Малинин, лидер современного мужского одиночного катания, в финале серии Гран-при в Гренобле исполнил в произвольной программе аж семь прыжков в четыре оборота, обновив свой же рекорд. Правда, закончилось все скандалом. На одном из этих прыжков Малинин упал, а оценивая шесть приземленных, судьи снизили оценки, посчитав их сделанными не слишком чисто и с недокрутами. Американец был жутко недоволен необоснованными, по его мнению, придирками, которые, впрочем, победить ему не помешали.

Три другие дисциплины объединяет общая тема. Финал Гран-при в женском одиночном катании выиграла американка Амбер Гленн, которая в 25, возрасте, когда фигуристки уже обычно катаются в шоу, не мучая себя спортивными амбициями, пережила внезапный пик открывшейся десять лет назад взрослой карьеры, освоив тройной аксель.

Правда, четверные Гленн прыгать и не пытается, и ее технический контент на фоне контента сильнейших российских фигуристок выглядит крайне бледно.

В танцах царят тоже представляющие США Мэдисон Чок с Эван Бейтс. Они стали заметным дуэтом еще раньше, чем Гленн — заметной одиночницей, а нынче дождались периода, когда конкурентов у них нет вообще.

В парном катании львиную долю внимания забирают канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Все из-за Стеллато. В прошлом сезоне она умудрилась завоевать золото мирового первенства в 40 лет. В нынешнем, в 41, сохраняет уровень, хотя из-за болезни партнерши финал Гран-при канадцы пропустили.

Бобслей и скелетон

Фанатам двух опасных видов приходится наслаждаться в основном подвигами немецких звезд с шикарной биографией. Скелетонист Кристофер Гротер в этом розыгрыше Кубка мира взял верх над соперниками в четырех состязаниях из пяти. Так же редки осечки и у сильнейшего пилота в бобслее Франческо Фридриха, который уже собрал абсолютно невероятную коллекцию наград. В ней чертова дюжина золотых медалей чемпионатов мира и четыре — все, стоявшие на кону,— Олимпийских игр 2018 и 2022 годов. Судя по свежим выступлениям Фридриха, он не намерен никому оставлять шансов и на итальянской Олимпиаде.

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте есть безумно интересная, по сути, экстраординарная история. В 2022 году сборная США привезла на пекинскую Олимпиаду спринтера-школьника Джордана Столца. Тогда его мало кто заметил: в топ-десятку в состязаниях на дистанциях 500 м и 1000 м он не попал. Зато сегодня не замечать не получается, как ни старайся. В 2023 году Столц выиграл три золота на чемпионате мира — на тех дистанциях, на которых специализировался до этого, а также на полуторакилометровой, хотя вообще-то мало кому даже из блестящих спринтеров она покоряется. В 2024-м он повторил «хет-трик», а еще первенствовал на чемпионате мира в классическом многоборье (притом что на нем нужно хорошо пробежать, наряду с «пятисоткой» и «полуторкой», дистанции стайерские — 5000 м и 10 000 м) с мировым рекордом. И в этом сезоне чудо-конькобежец, которому всего-то 20, вне досягаемости для соперников, заранее прозрачно намекая на неизбежный олимпийский взлет.

Алексей Доспехов