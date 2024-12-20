Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ее приставили к награде за вклад в развитие российской журналистики и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, следует из опубликованного указа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени президент вручил журналистке в 2014 году. В 2022 году ей был вручен орден Почета. В 2020 году госпожу Симоньян удостоили премии Правительства РФ в области СМИ.

12 декабря в Кремле прошло вручение государственных наград. Владимир Путин вручил звезду Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному. Также орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о награждении — в репортаже Андрея Колесникова.