Мэрия Тамбова не нашла подрядчика для реконструкции памятника за 111 млн рублей

Не состоялся аукцион по выбору подрядчика для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Памятник воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг» в Тамбове. Это произошло из-за отсутствия заявок для участия в торгах, сообщается на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 111 млн руб. Средства планировали выделить из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Согласно материалам закупки, подрядчик должен был провести реставрацию ОКН, накрывных плит, а также выполнить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории на Соборной площади. Исполнить условия контракта требовалось до 15 июля 2025 года. Гарантия на работы должна была составлять 36 месяцев с момента подписания акта о приемке.

Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1970 года. После митинга, на котором присутствовали руководители области, учебных заведений региона и трудовых коллективов, на нем был зажжен Вечный огонь, доставленный в Тамбов с могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Анастасия Колпачева