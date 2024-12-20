Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о концепции экспозиции, которая проходит в «Доме Демидова» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Сухарева / PA Gallery Фото: Ольга Сухарева / PA Gallery

Я люблю выставочные проекты в заброшенных или реставрируемых зданиях, когда джентрификация видна, так сказать, в полный рост. Любит их, видимо, и куратор Катя Бочавар. Она и взялась вместе с Марией Салиной за проект «Будущее воспоминаний», который открылся в памятнике культуры федерального значения «Дом Демидова, 1790 год», что на Новой Басманной. Дом «допожарный», принадлежал князьям Голицыным, а после тут были сплошь приюты и больницы. Последняя по времени, Городская клиническая №6, съехала из особняка только в 2015 году. Теперь особняк купила крупная строительная фирма и будет здесь делать элитное жилье. Ну, а пока решила провести крупный арт-проект с участием 23 художников.

«Идея этой выставки заключается в том, что мы являемся порталом между прошлым и будущим, присваивая воспоминания других людей. Это выставка-экскурсия. Экскурсовод будет рассказывать посетителям о том, что было в этом доме, как жил этот район»,— пояснила Бочавар. Среди авторов есть очень известные: Семен Агроскин, Татьяна Баданина, Анна Желудь, Валерий Кошляков, Ольга и Олег Татаринцевы, Леонид Тишков, Александр Шишкин-Хокусай. Фамилии других я встретил впервые.

Некоторые работы, по словам Бочавар, являются сайт-специфик-объектами, то есть были созданы специально под проект, некоторые переместились сюда из других пространств. Например, выставку Сергея Катрана я этим летом видел в Суздале, а Феликс Бух недавно ушел от нас. Многие из объектов тематически связаны с прошлым дома или района. Как говорит Катя, работы Катрана — вылепленные из глины инструменты — отсылают к городской больнице, а фанеры Нестора Энгельке — к голицынскому саду «Эрмитаж».

Куратор называет жанр проекта выставкой-экскурсией. Посещение в ближайшие пять месяцев возможно по уикендам только с экскурсоводом, по записи на сайте. Ну, а потом проект завершится и начнется реконструкция. Увы.

Дмитрий Буткевич