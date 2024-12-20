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Коммерсантъ FM
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Правительство выделит 8,8 млрд рублей на поддержку Донбасса и Новороссии

Правительство РФ выделит дополнительные 8,8 млрд руб. на поддержку новых регионов. Деньги пойдут на зарплату бюджетников и работу государственных учреждений, а также на ремонт дорог, следует из распоряжения правительства.

Дотации направлены в рамках программы восстановления и развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. За расходом средств будут следить Минстрой и ФНС России, сообщается в документе.

Вчера, 19 декабря, президент России Владимир Путин рассказал о том, что у новых регионов «налоговый потенциал очень большой». «Их возрождение идет хорошими темпами, и они входят в зону самообеспеченности»,— заявил президент во время «Итогов года». Он заверил, что у российских властей хватит сил на восстановление этих регионов.

Подробности — в публикации «Ъ» «Новые регионы наполняются госбанками».

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