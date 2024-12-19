Покрытый мазутом краснокнижный дельфин погиб в Черном море

У берега Черного моря обнаружили мертвого дельфина, туловище которого было полностью покрыто мазутом. Об этом сообщает 93.ru со ссылкой на научно-экономический Центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дельфа» Фото: «Дельфа»

Очевидцы нашли тело дельфина между камнями на берегу Черного моря. Специалисты из научно-экологического Центра подтвердили информацию о находке. По предварительным данным, это молодая особь азовки. Волонтеры центра планируют осмотреть тело дельфина для выяснения причин его гибели.

Эксперты допускают, что дельфин погиб до разлива мазута. По фотографиям трудно сделать окончательные выводы.

В Черном море обитают три основных вида дельфинов: афалина, белобочка и морская свинья (азовка). Все они занесены в Красную книгу, и их популяции находятся под угрозой.

В результате разлива мазута пострадали порядка 30 птиц, которых доставили в пункт спасения в Анапе, сообщает РИА «Новости». Волонтеры сейчас занимаются их реабилитацией: птицам очищают перья от мазута и обеспечивают медицинскую помощь. Сначала активисты склеивают клювы, чтобы избежать травм, а затем обрабатывают крахмалом и моющими средствами.

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. В результате аварии произошел разлив около 9,2 тыс. тонн мазута. Меры по ликвидации последствий инцидента продолжаются, и мазут дрейфует к побережью от мыса Панагия до косы Тузла.

Мария Удовик