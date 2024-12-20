Словакия будет блокировать санкции против атомной энергетики России
Фицо: Словакия намерена блокировать санкции против атомной энергетики России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна будет блокировать возможные санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. По его словам, республика не допустит ограничений, которые могут угрожать ее ядерной программе.
Фото: Johanna Geron, Reuters
«Наши атомные электростанции — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
В Словакии работают две АЭС — «Моховце», расположенная к востоку от Братиславы, и «Богунице» в западной части республики. Они были возведены при помощи СССР и России.
Евросоюз 16 декабря объявил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».
О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».