Словакия будет блокировать санкции против атомной энергетики России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна будет блокировать возможные санкции Евросоюза против российской атомной энергетики. По его словам, республика не допустит ограничений, которые могут угрожать ее ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron, Reuters Фото: Johanna Geron, Reuters

«Наши атомные электростанции — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу нашу атомную программу в Словакии, недопустимы»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

В Словакии работают две АЭС — «Моховце», расположенная к востоку от Братиславы, и «Богунице» в западной части республики. Они были возведены при помощи СССР и России.

Евросоюз 16 декабря объявил о принятии 15-го пакета антироссийских санкций. В ограничительные списки попали 54 физлица и 30 организаций, включая компании из Китая, Индии, ОАЭ и Сербии. Ограничения призваны помешать России, как утверждается, обходить установленный странами G7 потолок цен на нефть с помощью «теневого флота танкеров».

О влиянии санкций на расчеты — в материале «Ъ» «Экспорту газа поставили банки».