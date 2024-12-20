Арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким к Владиславу Бакальчуку на 37 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким и ООО «ВБ Девелопмент» о взыскании более 37 млрд руб. с его владельца и директора Владислава Бакальчука и Дениса Кузнецова соответственно. Об этом сообщил сам Владислав Бакальчук. Иск рассматривался в закрытом режиме, ООО «Вайлдберриз» участвовало как третье лицо.

Ранее источник, знакомый с исковым заявлением, рассказал, что оно касалось убытков, понесенных ООО «ВБ Девелопмент», которое занималось строительством складских помещений в интересах Wildberries.

Владислав Бакальчук заявил, что изначально госпожа Ким утверждала о наличии прав на его компанию, а затем подала иск с требованием взыскать средства. Суд также отказал в признании прав Татьяны Ким на «ВБ Девелопмент». Представители ООО «ВБ Девелопмент» не стали комментировать это решение.

Господин Бакальчук также сообщил о планах обжаловать другое судебное решение, по которому ему отказали в признании незаконными сделок по передаче ООО РВБ активов его компании.

Подробнее о том, как стороны проиграли иски друг к другу,— в материале «Ъ» «Встречная ничья».