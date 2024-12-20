МВФ отметил рост частного потребления и зарплат в России

Международный валютный фонд (МВФ) зафиксировал быстрый рост зарплат в России. Об этом сообщила директор фонда по коммуникациям Джули Козак на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

«Рост (российской экономики.— "Ъ") обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»). Госпожа Козак уточнила, что этот процесс поддерживается устойчивыми корпоративными инвестициями.

По ее словам, экономика России испытывала перегрев на протяжении большей части текущего года. В январе 2025-го МВФ планирует обновить прогноз по поводу перспектив экономического роста страны. В октябре МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2024 году до 3,6%, понизив при этом ожидания на следующий год до 1,3%. Эксперты связывают это с замедлением частного потребления и инвестиций в связи со смягчением условий на рынке труда и относительно слабого роста реальных доходов.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что экономическая ситуация в стране стабильна и надежна. По его словам, в этом году рост ВВП составит 3,9–4%, а в 2025-м замедлится до 2–2,5%. Глава государства также отметил, что с учетом инфляции зарплаты выросли на 9% в реальном выражении.

Подробнее о том, как прошло мероприятие,— в репортаже Андрея Колесникова «Прямолинейная пресс-конференция».