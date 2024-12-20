Из свежей почты

Илья Соснов, 15 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 28 тыс. руб.

Илюша родился раньше срока в критическом состоянии, перенес кровоизлияние в мозг. Развивался плохо, в год ему диагностировали детский церебральный паралич. Мы начали лечение в реабилитационных центрах, частных клиниках, но сначала заметных результатов это не дало. С семи лет сына лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате помогает Русфонд. Илюша окреп, стоит и шагает с поддержкой, понимает речь, немного говорит. Лечение нужно продолжать, но оплатить его мы не в состоянии. Марина Соснова, Ульяновская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно продолжить терапию для развития двигательных навыков, моторики рук, улучшения физического и психоэмоционального состояния Ильи».

Асадуллах Ильясов, 8 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальным шлемом. 114 960 руб.

Внимание! Цена лечения 135 960 руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 21 тыс. руб.

Вскоре после рождения сына мы заметили, что затылок и лоб у него стали выпирать. Врачи диагностировали раннее сращение теменного шва, сказали, что Асадуллаху нужна операция, иначе кости черепа сдавят растущий мозг, и последствия будут тяжелые. Сыну сделали операцию в Москве, голова стала более округлой. Но теперь Асадуллаху надо носить специальный ортопедический шлем, а оплатить его изготовление нам не по силам. Петимат Шамилева, Чеченская Республика

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Асадуллаха деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. После операции необходима коррекция формы головы с помощью краниального ортеза (шлема). В результате лечения голова приобретет анатомически правильную форму, мальчик будет нормально расти и развиваться».

Айвар Майнагашев, 4 месяца, врожденная правосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 105 630 руб.

Внимание! Цена лечения 124 630 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 19 тыс. руб.

Сын родился с деформированной стопой, она была подвернута внутрь. Айвару готовы помочь в клинике в Минусинске — провести лечение по методу Понсети. Начать его надо как можно раньше, пока связки и сухожилия эластичны, а стопа легче поддается воздействию. Но это дорого, оплатить лечение мы не в состоянии — в семье пятеро детей, работает только муж. Пожалуйста, помогите! Наталья Чебочакова, Хакасия

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «У Айвара врожденная правосторонняя косолапость. Мы планируем лечение по методу Понсети. Если сразу его начать, мальчик сможет встать на ноги и пойти, как все его сверстники. Во избежание рецидива до пяти лет ему нужно будет носить ортопедическую обувь».

Тима Корнаушенко, 11 лет, последствия черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 208 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 60 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 290 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 36 тыс. руб.

В сентябре 2023 года Тима упал с велосипеда, сильно ударился головой. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, провели трепанацию черепа, удалили гематому. Развился отек мозга, кома длилась более трех недель, потом врачи не могли справиться с судорогами. Тиму перевезли в московскую клинику, где купировали судороги, сделали операцию, дефект в черепе закрыли титановой пластиной. После реабилитации и занятий дома Тима начал учиться по индивидуальной программе, но говорит неразборчиво, не сидит без опоры, ходит шатко. Сына готовы взять на лечение в подмосковный центр «Три сестры», но курс дорогой, с оплатой мне не справиться. Олеся Корнаушенко, Алтайский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «Мы займемся восстановлением правильной походки, будем учить Тиму ходить не падая, в том числе по лестнице, поработаем над навыками самообслуживания».

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