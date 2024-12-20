Для спасения Алисы Васильевой не хватает 929 186 руб.

Медицинский директор Национального РДКМ Ольга Герова: «У Алисы острый лимфобластный лейкоз. Девочка перенесла длительное лечение, дважды ей проводили трансплантацию костного мозга от мамы. Но трансплантат так и не прижился. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Алисе по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор, активацию донора и доставку трансплантата в клинику организует Национальный РДКМ».

Стоимость подбора, активации неродственного донора и доставки трансплантата 961 186 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 929 186 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алису Васильеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алисы — Людмилы Владимировны Васильевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).