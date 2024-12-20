3,1 процента составил рост экономики США по итогам третьего квартала, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, рост ВВП США немного ускорился — во втором квартале он оценивался в 3%. При этом предварительные оценки за третий квартал, напротив, предполагали его замедление — до 2,8%. Наиболее заметный вклад в фактическое значение внесли потребительские расходы, они выросли на максимальные с начала 2023 года 3,7% (предварительная оценка — 3,5%), и экспорт, который увеличился на 9,6% (7,5%). Более устойчивый рост экономики США не совпал с ожиданиями ФРС, чей подход к смягчению денежно-кредитной политики в начале 2025 года, по всей видимости, станет осторожнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран