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Коммерсантъ FM
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3,1 процента составил рост экономики США по итогам третьего квартала, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, рост ВВП США немного ускорился — во втором квартале он оценивался в 3%. При этом предварительные оценки за третий квартал, напротив, предполагали его замедление — до 2,8%. Наиболее заметный вклад в фактическое значение внесли потребительские расходы, они выросли на максимальные с начала 2023 года 3,7% (предварительная оценка — 3,5%), и экспорт, который увеличился на 9,6% (7,5%). Более устойчивый рост экономики США не совпал с ожиданиями ФРС, чей подход к смягчению денежно-кредитной политики в начале 2025 года, по всей видимости, станет осторожнее.

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