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Коммерсантъ FM
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Сотрудников бригады поезда, попавшего в аварию под Мурманском, могут наградить

Сотрудников бригады поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, могут наградить за их профессиональные действия, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Поручение представить работников к наградам дал глава компании Олег Белозеров.

Он отметил профессионализм и грамотность действий команды во время происшествия. Господин Белозеров также поблагодарил пассажиров, которые помогали проводникам эвакуировать людей из вагонов.

Столкновение, которое произошло вчера, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области, стало причиной гибели двух человек. Машинист поезда и его помощник задержаны. По последним данным Минздрава, общее число пострадавших в аварии — 25 человек, 14 из них госпитализированы. ОАО «РЖД» обещала выплатить родственникам погибших по 2,2 млн руб., госпитализированным — по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ FM» «Столкновение поездов разобрали на версии».

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