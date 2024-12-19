Видео невидимо

Власти Санкт-Петербурга во второй раз попробуют запретить публикацию фото и видео вражеских беспилотников и работы ПВО в городе. Первоначальный проект постановления за подписью губернатора Александра Беглова был опубликован в апреле 2024 года, но до финальной стадии не дошел. Как оказалось, выбранная Смольным формулировка допускала слишком широкое толкование того, что попадает под запрет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия попадания беспилотника в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Последствия попадания беспилотника в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В первом проекте говорилось, что в Санкт-Петербурге запрещается распространение любой информации, «способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы и боевого применения сил Минобороны РФ», а также фото и видео о последствиях ударов беспилотников. Эта формулировка оказалась слишком размытой, чтобы принять постановление, рассказал “Ъ” собеседник в Смольном.

Некоторые СМИ тогда обратили внимание, что под запрет могут попасть даже фотографии рядом с крейсером «Аврора».

На переписывание проекта ушло восемь месяцев. Согласно обновленному документу, запрещается публикация и распространение информации в первую очередь о работе ПВО, так как эти материалы могут раскрыть, где находятся армейские подразделения. Под запрет попадут также фото и видео последствий ударов беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с упомянутым проектом постановления в апреле был внесен и законопроект, вводящий административную ответственность за неисполнение решений губернатора, принимаемых в рамках режима базовой готовности (действует в Петербурге с 19 октября 2022 года). Он предполагает штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных и от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц. 30 октября документ был одобрен заксобранием города. К числу решений, за невыполнение которых грозят штрафы, относится и обсуждаемый запрет на публикацию фото и видео вражеских атак.

Военный юрист Артем Клыга считает, что время, потраченное Смольным на доработку проекта, соответствует юридической технике: «За это время прописали, о каких системах противодействия идет речь, сверились с федеральным законом о защите информации». Кроме того, формулировки могли долго согласовывать с Минобороны и МВД, предполагает эксперт.

Напомним, ранее аналогичный запрет ввели в Ленинградской и Курской областях.

В комитете Ленобласти по законности “Ъ” заявили, что с марта прецедентов наказания за нарушение запрета не было. Курские власти тоже официально не сообщали о назначении подобных штрафов. Собеседник “Ъ” в адвокатском сообществе пока не знает случаев привлечения жителей к ответственности за нарушения, связанные именно с атаками беспилотников.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Сергей Толмачев, Воронеж