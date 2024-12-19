Видео невидимо

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В Петербурге подготовили новую версию запрета на публикацию съемки вражеских атак
Власти Санкт-Петербурга во второй раз попробуют запретить публикацию фото и видео вражеских беспилотников и работы ПВО в городе. Первоначальный проект постановления за подписью губернатора Александра Беглова был опубликован в апреле 2024 года, но до финальной стадии не дошел. Как оказалось, выбранная Смольным формулировка допускала слишком широкое толкование того, что попадает под запрет.
Последствия попадания беспилотника в дом на Пискаревском проспекте в Петербурге
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В первом проекте говорилось, что в Санкт-Петербурге запрещается распространение любой информации, «способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы и боевого применения сил Минобороны РФ», а также фото и видео о последствиях ударов беспилотников. Эта формулировка оказалась слишком размытой, чтобы принять постановление, рассказал “Ъ” собеседник в Смольном.
Некоторые СМИ тогда обратили внимание, что под запрет могут попасть даже фотографии рядом с крейсером «Аврора».
На переписывание проекта ушло восемь месяцев. Согласно обновленному документу, запрещается публикация и распространение информации в первую очередь о работе ПВО, так как эти материалы могут раскрыть, где находятся армейские подразделения. Под запрет попадут также фото и видео последствий ударов беспилотных летательных аппаратов.
Вместе с упомянутым проектом постановления в апреле был внесен и законопроект, вводящий административную ответственность за неисполнение решений губернатора, принимаемых в рамках режима базовой готовности (действует в Петербурге с 19 октября 2022 года). Он предполагает штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных и от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц. 30 октября документ был одобрен заксобранием города. К числу решений, за невыполнение которых грозят штрафы, относится и обсуждаемый запрет на публикацию фото и видео вражеских атак.
Военный юрист Артем Клыга считает, что время, потраченное Смольным на доработку проекта, соответствует юридической технике: «За это время прописали, о каких системах противодействия идет речь, сверились с федеральным законом о защите информации». Кроме того, формулировки могли долго согласовывать с Минобороны и МВД, предполагает эксперт.
Напомним, ранее аналогичный запрет ввели в Ленинградской и Курской областях.
В комитете Ленобласти по законности “Ъ” заявили, что с марта прецедентов наказания за нарушение запрета не было. Курские власти тоже официально не сообщали о назначении подобных штрафов. Собеседник “Ъ” в адвокатском сообществе пока не знает случаев привлечения жителей к ответственности за нарушения, связанные именно с атаками беспилотников.