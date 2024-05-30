Атаки беспилотников урегулируют нормативными актами

Смольный утвердил меры социальной поддержки для собственников квартир, поврежденных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ранее, во вторник, 28 мая, в правительстве подготовили законопроект о штрафах за распространение фото и видео атак дронов и их последствий. Запретить публикацию подобных материалов правительство решило еще в конце апреля. Однако соответствующий документ все еще не подписан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 490 жителей пострадавших квартир на Пискаревском проспекте получили денежную компенсацию: 150 тыс. рублей — на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений, 75 тыс. руб. — по второй группе тяжести и 25 тыс. руб. — по третьей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ 490 жителей пострадавших квартир на Пискаревском проспекте получили денежную компенсацию: 150 тыс. рублей — на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений, 75 тыс. руб. — по второй группе тяжести и 25 тыс. руб. — по третьей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Петербурге установили меры социальной поддержки для собственников и нанимателей жилья государственного жилфонда в многоквартирных домах, которые пострадали от атаки беспилотника: непосредственного попадания или взрывной волны. Согласно документу, правительство полностью покроет расходы на оплату квартиры и коммунальных услуг, а также профинансирует капитальный ремонт поврежденного помещения. Средства будут выделены из городского бюджета. Соответствующее постановление 23 мая подписал Александр Беглов, 28 мая документ опубликовали на сайте правительства. Нормальный акт имеет обратную силу и действует со 2 марта.

Утвердить выплаты для жителей пострадавших квартир в Смольном предложили через две недели после происшествия в Красногвардейском районе города. Именно 2 марта в многоквартирный дом № 161 на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. В результате его попадания произошел взрыв, пострадали восемь человек. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. Уже 4 марта в Смольном сообщили, что жители пострадавших квартир получат денежную компенсацию: 150 тыс. рублей — на каждую квартиру, относящуюся к первой группе тяжести повреждений, 75 тыс. — по второй группе тяжести и 25 тыс. — по третьей. В конце марта в правительстве отчитались, что выплаты получили 490 жителей района.

Во вторник, 28 мая, Смольный разместил еще один документ, связанный с БПЛА. Правительство разработало систему штрафов за неисполнение требований нормативных правовых актов, которые были приняты губернатором в соответствии с указом президента РФ № 757 (от 19.10.2022 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756»). Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовного преступления или не влекут административной ответственности по другой статьи КоАП.

Для физических лиц штраф составит 4 тыс. рублей, для должностных — от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 300 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма увеличится: для физлиц уже составит 5 тыс. рублей, для должностных — от 40 до 50 тыс., для юрлиц — от 300 до 500 тыс.

Поправки предлагается внести в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». До 10 июня документ будет проходить антикоррупционную экспертизу, затем Александр Беглов сможет внести его на рассмотрение в городской парламент.

На конец мая в Петербурге разработано только одно постановление губернатора в соответствии с указом президента № 757, запрещающее до 16 декабря 2024 года публиковать любую информацию, в том числе фото и видео, о последствиях атак дронов и иных беспилотных комплексов. Кроме того, согласно документу, запрещается распространять материалы, которые могут раскрыть места расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.

Однако постановление, опубликованное на сайте петербургского правительства в конце апреля, Александр Беглов пока не подписал. В правительственном комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности подтвердили, что административную ответственность предлагают установить именно за нарушения запрета публикации фото и видео беспилотников.

Первый БПЛА в Ленобласти сбили 18 января. Обломки дрона упали на территорию СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал». Само предприятие тогда не пострадало, а его совладелец Михаил Скигин поблагодарил МО РФ за «блестящую работу ПВО». Через три дня, 21 января, на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге произошел пожар, в результате чего были повреждены две цистерны и насосная станция. Из-за возгорания компания остановила некоторые технологические процессы. Официально о падении БПЛА после того инцидента ни Минобороны РФ, ни региональные власти не сообщали. В конце января еще один взрыв произошел на Глухоозерском шоссе в Невском районе. Александр Беглов назвал произошедшее «громким хлопком» и «инцидентом». Тогда об ударе дрона официальные власти также не отчитывались. В начале марта вновь на территории Петербургского нефтяного терминала работники службы безопасности нашли упавший беспилотник. Тогда же в Минобороны отчитались, что над Ленобластью был сбит летательный аппарат.

Надежда Ярмула