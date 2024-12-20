Новым машинам сокращают деньги

В ноябре средний срок автокредита, выдаваемого банками на новый автомобиль, составил 60 месяцев, сократившись до минимума за полтора года. Одно из объяснений — работа банков со спецпрограммами автопроизводителей, сроки которых как правило не превышают трех лет. Заемщики массово интересуются более длинными автокредитами, их можно получить на машины с пробегом, но под более высокие ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре средний срок автокредита на новый автомобиль, державшийся с начала года в диапазоне 65–66 месяцев, снизился сразу до 60 месяцев, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Это минимальное значение с июля 2023 года. И по данным БКИ, в начале декабря снижение продолжилось — средний срок сократился до 58 месяцев.

В сегменте автомобилей с пробегом динамика была обратной. По данным ОКБ, в ноябре средний срок кредита составил чуть больше 77 месяцев, на уровне октября, но более чем на восемь месяцев больше, чем в начале года. В начале декабря средние сроки кредитов превысили 78 месяцев.

Сроки в сегменте кредитов на новые автомобили снижаются на фоне развития субсидированных программ производителей, по которым самые выгодные ставки в основном предлагаются на один-три года, поясняют в ВТБ. «Кроме того, несмотря на наличие залога, скоринг в сегменте автокредитования ужесточается. Обязательным стал и первый взнос в размере минимум 20%. Это отфильтровывает наиболее рискованных и увеличивает долю более состоятельных клиентов, которые могут погашать кредит быстрее»,— поясняет собеседник “Ъ” на рынке автокредитования.

Тем не менее сами потенциальные заемщики заинтересованы в более длинных кредитах. По данным руководителя направления экспертной аналитики маркетплейса «Банки.ру» Инны Солдатенковой, средний срок, на который пользователи оставляли заявку на автокредит, в этом году вырос более чем на 10% и достиг 70 месяцев. По данным ОКБ, средний срок автокредита на начало декабря составлял чуть больше 67 месяцев.

Ставки по кредитам на автомобили с пробегом традиционно выше из-за более высоких рисков для банка с точки зрения качестве залога и точности его оценки, а также и стоимости в долгосрочной перспективе. В настоящее время эта ситуация усугубляется ростом объемов китайских автомобилей на рынке б/у, отмечают участники рынка. По данным «Автостата», их доля за 11 месяцев 2024 года составила 3,7% (19,2 тыс. автомобилей), увеличившись с 2022 года в два раза. При этом 40% от этого объема приходится на машины в возрасте до трех лет. «Китайские автомобили теряют в первый год после продажи 15–20% стоимости. Это больше, чем для глобальных брендов, для которых дисконт составляет около 10%»,— поясняет исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Впрочем, по его словам, каждый последующий год потеря стоимости для глобальных брендов составляет 5–7%, а для китайских — 2–3%. «Так что через несколько лет потеря выравнивается»,— резюмирует эксперт.

По данным ОКБ, в ноябре средние размеры кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом практически совпадали — 1,46 млн руб. и 1,44 млн руб. соответственно. Однако полная стоимость кредита на автомобиль с пробегом на 6–8 п.п. выше, чем на новый автомобиль. По итогам ноября ПСК на новый автомобиль составила 20,9% годовых, на б/у автомобиль — 28%.

В целом сохранение длинных сроков по кредитам на покупку б/у автомобилей поддерживается и вступившими в силу с 1 ноября новыми макронадбавками по кредитам, обеспеченным залогом транспортного средства. «Для снижения расходов на резервирование банки могут продолжать максимально растягивать сроки автокредитов, чтобы снизить ежемесячный платеж и, как следствие, ПДН (показатель долговой нагрузки.— “Ъ”) заемщика, пока в отрасли не появились макропруденциальные лимиты, способные ограничить подобную практику»,— указывает Инна Солдатенкова.

Полина Трифонова