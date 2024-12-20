Батареи ждут заряда

Переизбыток предложения кобальта, используемого в основном в батареях для электромобилей, на мировом рынке должен сократиться в 2025 году, хотя и останется выше уровня 2023 года. Аналитики связывают это с замедлением темпов роста добычи в Конго. Сокращение профицита должно поддержать цены, что может позитивно сказаться и на единственном производителе этого металла в РФ «Норникеле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добыча кобальта на месторождении Tenke Fungurume в Конго

Фото: Jonny Hogg / Reuters Добыча кобальта на месторождении Tenke Fungurume в Конго

Фото: Jonny Hogg / Reuters

Профицит кобальта на мировом рынке в 2025 году может сократиться до 28 тыс. тонн против 53 тыс. тонн в 2024 году, говорится в обзоре S&P Global. Но показатель остается выше уровня 2023 года, когда глобальный профицит металла оценивался 21 тыс. тонн.

Кобальт используется в первую очередь в производстве батарей для электромобилей. По данным Benchmark Mineral Intelligence, в 2023 году этот рынок обеспечил 45% мирового спроса на металл. Геологическая служба США (USGS) в 2023 году оценивала объем мировой добычи кобальта в 230 тыс. тонн, из которых 170 тыс. тонн пришлось на Конго.

Объем производства металла в РФ за 2023 год USGS оценивает в 8,8 тыс. тонн против 9,2 тыс. тонн годом ранее. Объем запасов кобальта в России — 250 тыс. тонн при мировых 11 млн тонн. Единственный производитель этого металла в стране — «Норникель». Компания последний раз оценивала свою долю на этом рынке в 2% в отчете за 2021 год, что соответствует 14-му месту. В «Норникеле» оперативно “Ъ” не ответили.

Ожидаемое снижение профицита кобальта в 2025 году в обзоре S&P Global объясняется замедлением темпов роста добычи в Конго, где китайская CMOC Group — второй производитель этого металла в мире — достигла конца наращивания мощностей. За январь—сентябрь предприятия CMOC в Конго произвели 84,72 тыс. тонн кобальта. Одновременно избыток кобальта на мировом рынке будет сохраняться из-за большого количества металла китайского происхождения, поступающего в эксплуатацию во второй половине года, и роста мощностей в Индонезии. Согласно USGS, Индонезия занимает второе место по добыче кобальта с 17 тыс. тонн за 2023 год.

Как отмечают в S&P Global, сокращение глобального профицита кобальта может поддержать цены, которые оставались низкими в 2024 году. В середине октября котировки упали до самого низкого уровня с конца 2015-го — начала 2016 года. На тот момент индекс Platts для металлического кобальта 99,8% смешанной корзины в Роттердаме был на уровне $20,9 тыс. за тонну. К 18 декабря котировки восстановились до $23,1 тыс. за тонну.

Безусловно, снижение избытка металла на рынке должно приостановить тенденцию по снижению цен, комментирует главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его словам, ждать возвращения к уровню $90 тыс. за тонну, разумеется, не стоит, но восстановление котировок до $27–30 тыс. за тонну вполне реалистично.

Спрос на кобальт в аккумуляторах электромобилей продолжает расти, считает представитель австралийской Cobalt Blue, которого цитирует S&P Global. По данным компании, более половины электромобилей в мире по-прежнему используют никель и кобальтсодержащую химию. Ожидается, что потребление кобальта для этих целей до 2030 года будет увеличиваться на 11% в год, тогда так предложение металла — на 4% ежегодно, считают в Cobalt Blue.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году мировые продажи электромобилей вырастут на 20%, до 17 млн штук. Но, отмечали эксперты BloombergNEF, темпы роста рынка замедляются, а на некоторых европейских рынках отмечается падение продаж на фоне переноса автопроизводителями планов по выпуску более доступных моделей электромобилей.

Анатолий Костырев