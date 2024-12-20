Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Батареи ждут заряда

Профицит кобальта в 2025 году может сократиться

Переизбыток предложения кобальта, используемого в основном в батареях для электромобилей, на мировом рынке должен сократиться в 2025 году, хотя и останется выше уровня 2023 года. Аналитики связывают это с замедлением темпов роста добычи в Конго. Сокращение профицита должно поддержать цены, что может позитивно сказаться и на единственном производителе этого металла в РФ «Норникеле».

Добыча кобальта на месторождении Tenke Fungurume в Конго

Добыча кобальта на месторождении Tenke Fungurume в Конго

Фото: Jonny Hogg / Reuters

Добыча кобальта на месторождении Tenke Fungurume в Конго

Фото: Jonny Hogg / Reuters

Профицит кобальта на мировом рынке в 2025 году может сократиться до 28 тыс. тонн против 53 тыс. тонн в 2024 году, говорится в обзоре S&P Global. Но показатель остается выше уровня 2023 года, когда глобальный профицит металла оценивался 21 тыс. тонн.

Кобальт используется в первую очередь в производстве батарей для электромобилей. По данным Benchmark Mineral Intelligence, в 2023 году этот рынок обеспечил 45% мирового спроса на металл. Геологическая служба США (USGS) в 2023 году оценивала объем мировой добычи кобальта в 230 тыс. тонн, из которых 170 тыс. тонн пришлось на Конго.

Объем производства металла в РФ за 2023 год USGS оценивает в 8,8 тыс. тонн против 9,2 тыс. тонн годом ранее. Объем запасов кобальта в России — 250 тыс. тонн при мировых 11 млн тонн. Единственный производитель этого металла в стране — «Норникель». Компания последний раз оценивала свою долю на этом рынке в 2% в отчете за 2021 год, что соответствует 14-му месту. В «Норникеле» оперативно “Ъ” не ответили.

Ожидаемое снижение профицита кобальта в 2025 году в обзоре S&P Global объясняется замедлением темпов роста добычи в Конго, где китайская CMOC Group — второй производитель этого металла в мире — достигла конца наращивания мощностей. За январь—сентябрь предприятия CMOC в Конго произвели 84,72 тыс. тонн кобальта. Одновременно избыток кобальта на мировом рынке будет сохраняться из-за большого количества металла китайского происхождения, поступающего в эксплуатацию во второй половине года, и роста мощностей в Индонезии. Согласно USGS, Индонезия занимает второе место по добыче кобальта с 17 тыс. тонн за 2023 год.

Как отмечают в S&P Global, сокращение глобального профицита кобальта может поддержать цены, которые оставались низкими в 2024 году. В середине октября котировки упали до самого низкого уровня с конца 2015-го — начала 2016 года. На тот момент индекс Platts для металлического кобальта 99,8% смешанной корзины в Роттердаме был на уровне $20,9 тыс. за тонну. К 18 декабря котировки восстановились до $23,1 тыс. за тонну.

Безусловно, снижение избытка металла на рынке должно приостановить тенденцию по снижению цен, комментирует главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. По его словам, ждать возвращения к уровню $90 тыс. за тонну, разумеется, не стоит, но восстановление котировок до $27–30 тыс. за тонну вполне реалистично.

Спрос на кобальт в аккумуляторах электромобилей продолжает расти, считает представитель австралийской Cobalt Blue, которого цитирует S&P Global. По данным компании, более половины электромобилей в мире по-прежнему используют никель и кобальтсодержащую химию. Ожидается, что потребление кобальта для этих целей до 2030 года будет увеличиваться на 11% в год, тогда так предложение металла — на 4% ежегодно, считают в Cobalt Blue.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году мировые продажи электромобилей вырастут на 20%, до 17 млн штук. Но, отмечали эксперты BloombergNEF, темпы роста рынка замедляются, а на некоторых европейских рынках отмечается падение продаж на фоне переноса автопроизводителями планов по выпуску более доступных моделей электромобилей.

Анатолий Костырев

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...