Кирпич остался у строителей

Предпринимателю Азамату Ибатуллину не удалось снять охрану с торгового знака обанкротившегося и ликвидированного ООО «Амстрон», выпускавшего керамические блоки под маркой «PORIKAM». После того как Роспатент отказался удовлетворить заявление господина Ибатуллина, он попытался отменить решение ведомства в Суде по интеллектуальным правам, но потерпел наудачу. Выяснилось, что в ходе распродажи имущества банкрота его торговые марки купила стройкомпания «Родной дом». Истец пока не решил, будет ли подавать апелляционную жалобу. По мнению юристов, шансы отменить решение суда стремятся к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам признал законным отказ Роспатента досрочно снять охрану с товарного знака «PORIKAM», ранее принадлежавшего уфимскому кирпичному заводу «Амстрон». Исключительное право было зарегистрировано в феврале 2016 года одной из компаний холдинга — ООО «Амстрон». Под наименованием «PORIKAM» завод выпускал пористые керамические блоки.

Компания «Амстрон» предпринимателя Тимербулата Багаутдинова позиционировалась как один из крупнейших производителей керамических стеновых материалов. Производственные мощности завода в Толбазах позволяли выпускать до 100 млн штук кирпича в год. В декабре 2020 года ООО «Амстрон» было признано банкротом, 19 декабря 2023 года — ликвидировано. Спустя две недели известный многочисленными исками по поводу прав на товарные знаки предприниматель Азамат Ибатуллин направил в Роспатент заявление, в котором просил досрочно снять охрану торговой марки, ссылаясь на прекращение деятельности правообладателя.

Однако Роспатент установил, что права на торговые марки «PORIKAM» и «AMSTRON» были реализованы на торгах в рамках процедуры банкротства. В июне 2021 года их по начальной цене 100,2 тыс. руб. приобрела уфимская компания «Родной дом» (основной вид деятельности — строительство).

В январе 2024 года Роспатент уведомил «Родной дом» о заявлении господина Ибатуллина и запросил документы, подтверждающие переход исключительного права на «PORIKAM». Компания сообщила о намерении зарегистрировать право на этот товарный знак. Тогда Роспатент пришел к выводу, что оснований для досрочного прекращения правовой охраны марки «PORIKAM» нет.

Азамат Ибатуллин остался недоволен отказом и попытался его отменить. В поданном в суд заявлении он указывал, что поскольку компания «Амстрон» была ликвидирована, а отчуждение товарного знака не прошло регистрацию, Роспатент должен был снять охрану, а не разыскивать нового правообладателя.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения иска. Привлеченный к разбирательству в статусе третьего лица «Родной дом» в рассмотрении дела не участвовал.

Коллегия Суда по интеллектуальным правам поддержала позицию ответчика, отмечая, что Роспатент был обязан проверить информацию о статусе правообладателя. Информацию о приобретении спорного торгового знака ответчик получил из общедоступного открытого Единого реестра сведений о банкротстве. Оснований полагать, что права на спорный товарный знак не перешли к третьему лицу, у Роспатента не было, заключил суд.

Азамат Ибатуллин вчера отказался пояснить, для чего собирался снять правовую охрану с торгового знака. Решение об обжаловании судебного акта он пока не принял.

Получить комментарий «Родного дома» вчера не удалось.

Партнер юридической компании Intellect Максим Лабзин отмечает: Роспатент и суд правомерно отказали в прекращении правовой охраны товарных знаков из-за ликвидации их обанкротившегося правообладателя.

«Законодательство и судебная практика знает целый ряд особых случаев, когда обладатель права исчезает, но оно само, как бы в ожидании своей дальнейшей юридической судьбы, еще действует. К примеру, суд по интеллектуальным правам считает, что зарегистрировать отчуждение исключительного права по договору можно и после того, как первоначальный правообладатель ликвидировался. Также и в данном случае: он был ликвидирован, но тем не менее договор о приобретении прав был заключен, и этот переход права подлежал впоследствии регистрации»,— пояснил господин Лабзин.

С ним согласен адвокат межтерриториальной коллегии «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

«Если на торги был вынесен весь имущественный комплекс, принадлежащий предприятию-банкроту, то этот комплекс включает в себя как материальные активы (здания, оборудование и так далее), так и нематериальные активы, в том числе исключительные права. Это могут быть права на объекты авторского права, права на товарные знаки. Следовательно, банкротство предприятия еще не означает, что этот товарный знак никому не принадлежит и любой желающий может его приобрести»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова