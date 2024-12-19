Сбалансировали с изюминкой

Депутаты Курултая Башкирии приняли бюджет республики на 2025 год. Представившая проект исполняющая обязанности главы минфина Светлана Малинская подчеркнула, что главный финансовый документ получился сбалансированным, хотя разрабатывался в «непростых экономических и политических условиях». Парламентарии спросили представителя минфина прежде всего о финансировании тех или иных отраслей и увеличении зарплат бюджетникам. Комментируя цифры бюджета республики, эксперт отметил, что рост собственных доходов опережает инфляцию, однако увеличение расходов не компенсирует рост цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главным достоинством бюджета стала сбалансированность

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Главным достоинством бюджета стала сбалансированность

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

99 из 108 депутатов, присутствовавших на заседании Курултая (парламента) Башкирии, вчера проголосовали за принятие проекта бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года. Как следует из главного финансового документа региона, представленного исполняющей обязанности министра финансов Светланой Малинской, доходы бюджета на следующий год составят 337,5 млрд руб., расходы — 341,5 млрд руб. Дефицит составит 4 млрд руб.

Неналоговые и налоговые поступления в 2025 году утверждены на уровне 256 млрд руб. В первой редакции закона о бюджете они прогнозировались на 1,2 млрд руб. меньше. Госпожа Малинская связала ожидаемый рост поступлений с увеличением акцизов на нефтепродукты и штрафов за нарушения ПДД. Также доходы пересмотрели в связи с утверждением федерального бюджета, уточнив объемы безвозмездных поступлений. В 2025 году федеральная помощь республике достигнет 81,5 млрд руб., что на 12,6 млрд руб. больше заложенной в первоначальном проекте суммы. Таким образом, к третьему чтению доходы бюджета Башкирии выросли на 13,8 млрд руб. На такую же сумму увеличились и расходы.

В отраслевой структуре ожидается снижение ассигнований на общегосударственные нужды (с изначальных 22,3 до 19,3 млрд руб.) и национальную экономику (с 65,8 до 65,4 млрд руб.), включающие в себя такие подразделы, как топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство и другие сферы.

Расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность должны вырасти с 2,1 млрд до 2,3 млрд руб., на образование — с 90,7 млрд до 94,2 млрд руб., здравоохранение — с 35,7 млрд до 37,8 млрд руб. Также увеличится финансирование ЖКХ (с 11 млрд до 16,7 млрд руб.) и охраны окружающей среды (с 0,3 млрд до 0,4 млрд руб.).

На социальную политику (пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, охрану семьи и детства) направят 72 млрд руб. вместо предполагавшихся 68,8 млрд руб. По словам Светланы Малинской, меры поддержки участников СВО в предстоящую трехлетку оцениваются примерно в 8,4 млрд руб.

По итогам доклада главы финансового ведомства депутаты задавали вопросы и в первую очередь беспокоились о финансировании тех или иных сфер. Так, Руфина Шагапова (партия «Зеленые») посетовала на низкие траты на экологию, являющуюся, по ее мнению, «самой минимальной бюджетной статьей». В то же время экс-министр образования Башкирии, член фракции «Единая Россия» Айбулат Хажин заявил, что «очень обрадовался» средствам, выделенным на образование.

Рустема Ахмадинурова («Единая Россия») волновали налоговые льготы, общий объем которых он оценил в 33 млрд руб. Его коллега по фракции Рустем Ахунов заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, в частности образования, не успевают за ростом зарплат в рыночных сферах. Он заявил, что бюджет должен «сглаживать» межотраслевой разрыв.

«Какие изюминки можно выделить в проекте бюджета на 2025 год и в чем принципиальное отличие от бюджетов прошлых лет?» — поинтересовался Юнир Кутлугужин (КПРФ). Глава минфина ответила, что работа над документом проходила в «непростых экономических и политических условиях», и назвала главное достоинство бюджета — сбалансированность.

В условиях, когда Центральный банк принимает меры по снижению инвестиционной и потребительской активности и кредитования, сокращение расходов на национальную экономику видится правильным решением, считает экономист Всеволод Спивак. При этом, добавляет он, имеет значение, за счет каких отраслей сокращаются расходы.

«Рост собственных доходов опережает инфляцию, что неплохо. Однако увеличение расходов не компенсирует рост цен. Для сохранения адекватных заработных плат работникам бюджетной сферы необходимо сокращать другие расходы. При том, что значимого резерва сокращения прочих расходов я не вижу, можно предположить очень напряженное исполнение бюджета»,— прогнозирует эксперт.

Идэль Гумеров