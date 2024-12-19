Главу Красносельского района Фадеенко задержали в момент получения взятки

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали при получении взятки главу администрации Красносельского района Олега Фадеенко. Об этом «Ъ-СПб» вечером 19 декабря сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга Фото: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

По данным «Фонтанки», задержание чиновника с поличным состоялось в первой половине дня. Размер взятки — около 6 млн рублей. Фадеенко мог получить деньги за покровительство одной из компаний охранной сферы. Издание утверждает, что он уже признал свою вину.

Также уточняется, что взятку главе Красносельского района передавал посредник, являющийся его давним знакомым. «Ъ-СПб» направил запрос в ГСУ СК России по Петербургу.

Напомним, ранее суд в Петербурге назначил 10 лет колонии бывшему сотруднику таможенного пункта пропуска «Светогорск» за получение взятки.