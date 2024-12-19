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Коммерсантъ FM
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Путин: бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть равны в выплатах с другими военнослужащими

Все защитники России, включая бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», должны находиться в равных условиях в вопросах выплат и получения статуса ветеранов, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что будет настаивать на равных условиях для экс-бойцов «Вагнера» в Минобороны.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вопрос о выплатах задал один из бывших членов ЧВК, который получил травму в зоне спецоперации. Он попросил главу государства, чтобы бывшим бойцам были положены льготы участников СВО. Господин Путин объяснил, что проблема возникла, так как бывшее руководство группы не оформляло контракты с сотрудниками.

«Поэтому у вас не возникло никаких юридических отношений с государством. Там были — и то устные — договоренности часто с командирами ваших подразделений. Даже и с ними не было письменного контракта, а если и были, то это были договоры с командиром, а не с каждым конкретным лицом»,— рассказал президент на совмещенной с прямой линией «Итоги года» пресс-конференции.

В ноябре президент подписал указ об изменении размеров выплат за ранения бойцам СВО. Военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается 3 млн руб., по 1 млн руб. получают служащие с легкими ранениями, за иные ранения теперь полагается по 100 тыс. руб. В случае, если ранение привело к инвалидности, выплата составит 4 млн руб. Владимир Путин отметил, что об изменении системы выплат попросили сами военнослужащие.

Подробнее о выплатах — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».

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