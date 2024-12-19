Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 декабря

20:03. Около 18:40 над Курской областью сбили еще один БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

19:54. Около 17:40 над Курской областью дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

18:57. Часть населенных пунктов в Курской области «с высокой вероятностью» либо полностью, либо частично «снесены с лица земли», и их предстоит отстраивать заново. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинтшейн в своем Telegram-канале.

18:21. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении ряда боевиков ВСУ, а также иных украинских формирований за совершение теракта против мирного населения в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

17:53. Дежурные средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью около 16:15 19 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

17:33. РСЧС: идет обстрел города Шебекино в Белгородской области.

17:00. Оперштаб Воронежской области принял решение запретить продажу и использование пиротехники в регионе с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщили в облправительстве.

16:50. 2-й Западный окружной военный суд признал 19-летнего Ивана Максимова виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы), участии в террористической организации (ч. 2. ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), прохождении обучения для осуществления диверсии (ст. 281.2 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и поджоге транспортной инфраструктуры (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в Воронеже. Его приговорили к 16 годам лишения свободы, четыре из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на год и шесть месяцев. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

16:22. В Липецкой области дополнительно направят 1,3 млрд руб. на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием всех детей из многодетных семей и детей участников СВО. Соответствующие изменения в областной бюджет приняты сегодня на сессии регпарламента. Об этом сообщили в липецком облсовете.

16:15. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области — РСЧС.

16:11. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — РСЧС.

15:26. Владимир Путин в ходе прямой линии оценил идею создать единое окно для помощи жителям Курской и Белгородской областей.

14:56. Отбой ракетной опасности в Курской области — правительство региона.

14:42. ВСУ нанесли удары Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал. Над Белгородом сработала система ПВО — сбит беспилотник. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта повреждены семь автомобилей. Также в одном из зданий пострадали остекление и дверь. В Шебекинском округе на хуторе Балки в результате попадания снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — выбиты окна и посечен забор. Кроме того, у рядом припаркованного легкового автомобиля выбито остекление и посечен кузов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14:17. Ракетная опасность объявлена в Курской области — правительство региона.

13:28. Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии продлили начисление выплат участковым и росгвардейцам, работающим в условиях действия в регионе режима повышенной готовности, до 1 января 2026 года. Об этом сообщили в региональном парламенте. Мера поддержки была введена в июне, действовала до 1 января 2025 года. Она предполагает ежемесячную выплату в 10 тыс. руб. для сотрудников Росгвардии и в 15. тыс. руб. для полицейских.

13:20. Госдума может уже в весеннюю сессию принять поправки о статусе ветеранов боевых действий для бойцов в Курской области, сообщил РИА «Новости» депутат Олег Нилов.

12:53. Россия точно выбьет ВСУ из Курской области, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Президент также предположил, что в регионе находится «самое большое в мире кладбище натовской техники».

12:48. Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области (они получают их как участники КТО, а не СВО). «Бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контртеррористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО, они должны получать те же деньги. Выплаты таким военнослужащим пересчитают задним числом»,— сказал президент во время «Итогов года».

12:01. Дежурные средства ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью около 11:10 19 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:26. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 10:10 19 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

11:14. На декабрьской сессии горсовета Орла депутаты единогласно поддержали предложение мэрии облцентра о муниципальных льготах, которые направлены на дополнительную поддержку семей орловцев, участвующих в спецоперации. Среди новых льгот — внеочередное зачисление детей в группы продленного дня, льготное посещение муниципальных мероприятий и хранение автомобиля участника СВО на время службы за счет муниципалитета. Ими теперь охвачены и семьи ранее не учтенных добровольцев, а также участников СВО, которые выполняют задачи контртеррористической операции на приграничных территориях. Об этом сообщили в мэрии Орла.

9:48. За сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 34 беспилотников. В результате пострадал мирный житель. Разрушения получили три частных дома и десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:17. Режим опасности атаки дронов отменили в Воронежской области. Он был введен в 1:14. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что всего за ночь над регионом сбили шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

8:09. В Курской области отменил опасность атаки дронов, объявленную в 22:00 18 декабря. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

8:07. РСЧС: в Белгородской области отменили режим опасности атаки БПЛА, введенный в 1:11.

5:42. В одном из районов Воронежской области обнаружены и сбиты несколько беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

2:46. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных атаках БПЛА на три населенных пункта региона. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с дронов в жилом доме выбиты окна, поврежден забор на его участке. Во втором домовладении осколками посечено ограждение. Также пострадали пять легковых автомобилей. На хуторе Бабка Валуйского округа беспилотник обстрелял легковой автомобиль — посечен кузов. В поселке Пятницкое Волоконовского района вследствие детонации одного БПЛА повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.