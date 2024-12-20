«Раньше глубину колеи измеряли трехметровой рейкой»

К новогодним праздникам в Москве традиционно открываются катки, горки и карусели. Контроль за подобными объектами ведет Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Ведомство также следит за благоустройством, регистрирует снегоходы, квадроциклы и другие самоходные машины, выдает удостоверения водителям. О работе объединения, популярности профессий трактористов и экскаваторщиков в Москве и использовании нейросетей для контроля городских объектов корреспонденту «Ъ» Елене Туевой рассказал начальник ОАТИ Александр Ларин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Александр Ларин

Начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы Александр Ларин



— Зимой в Москве работают сотни катков, зимних горок и каруселей. Все это входит в сферу контроля вашей организации. Какие объекты зимней развлекательной инфраструктуры есть в городе?

— В столице давно стало традицией проведение Новогодней и Рождественской ярмарки на Красной площади с декабря по февраль. В зимнем сезоне 2024–2025 там будут работать домики-ларцы с сувенирами и едой, и ГУМ-каток, где можно встать на коньки, поучаствовать в мастер-классах по хоккею, фигурному катанию и керлингу, увидеть ледовые шоу, прокатиться на аттракционах. До начала праздничных мероприятий специалисты Гостехнадзора ОАТИ осматривают аттракционы и осуществляют их пробный пуск в рамках процедуры временной государственной регистрации на период новогодних и рождественских праздников. В последние годы в связи с появлением разнообразного инвентаря необычайную популярность приобрело катание с горок. Согласно законодательству, зимние горки из дерева, льда или их комбинации (за исключением спортивных объектов и трасс, проложенных в естественном ландшафте) тоже рассматриваются как аттракционы, подлежащие государственной регистрации в Гостехнадзоре ОАТИ. Сегодня зарегистрировано 13 аттракционов подобного типа — в парках Сокольники, Фили, Царицыно, Таганский, Останкино. Кроме того, под контролем инспекторов ОАТИ находятся 31 горнолыжный комплекс с лыжными трассами, 21 место для катания на санях, 1,3 тыс. катков и 468 лыжней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледяные горки подлежат сертификации инспекторами ОАТИ каждый сезон

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ледяные горки подлежат сертификации инспекторами ОАТИ каждый сезон

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Как часто Гостехнадзор ОАТИ проверяет техническое состояние аттракционов?

— В среднем один аттракцион осматривают три раза в течение года либо сезона его эксплуатации, а зимние объекты (лыжные трассы, катки, горки) — еженедельно. При этом Гостехнадзор ОАТИ не занимается оценкой их технического состояния, он только осуществляет их государственную регистрацию. Техсостояние проверяют специализированные организации, уполномоченные Росаккредитацией, которые по итогам выдают заключение о соответствии аттракциона установленным требованиям. В случае замечаний акт оценки технического состояния аттракциона не выдается до полного устранения нарушений эксплуатантом.

Сегодня все аттракционы, прошедшие государственную регистрацию в Гостехнадзоре ОАТИ, исправны.

— Вы сказали, что инспекторы проводят пробный пуск аттракционов. Зачем его проводить, если известно, что аттракцион технически исправен?

— Пробный пуск нужен, чтобы проверить работу аттракциона. Зачем мы делаем пробный заезд в салоне по продаже авто? Чтобы понять, как машина ведет себя на дороге. Еще один пример — работа лифтов в многоквартирном доме. Это общедомовое имущество, за него отвечает жилищная инспекция. Но проверку лифта, его техническую оценку проводит специализированная организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число каруселей в Москве от года к году не сильно меняется

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Число каруселей в Москве от года к году не сильно меняется

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— Сколько всего аттракционов в Москве?

— По состоянию на 29 ноября 2024 года в объединении зарегистрирован 401 аттракцион, из которых 236 находятся в 31 городском парке, 136 установлены в 44 торговых и развлекательных центрах, 29 аттракционов находятся на 28 фестивальных площадках. Число аттракционов, состоящих на учете в Москве, на протяжении последних пяти лет остается примерно одинаковым.

— Какие нарушения инспекторы выявляют чаще всего?

— В основном отсутствие необходимого информационного обеспечения посетителей, предусмотренного к обязательному размещению на аттракционах, наглядного обозначения перепадов высот на посадочных платформах аттракционов и ограничения доступа посторонних лиц к аттракционам в период их простоя, когда не обеспечен замкнутый контур ограждения аттракционов. На самом деле нарушений очень мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В процессе проверки инспекторы ОАТИ обязательно запускают аттракционы

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В процессе проверки инспекторы ОАТИ обязательно запускают аттракционы

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

— В ОАТИ входит в том числе Гостехнадзор, который выдает удостоверения тракториста-машиниста для управления самоходной техникой (в том числе снегоходами и квадроциклами). Можете привести статистику?

— За последние пять лет число ежегодно выдаваемых удостоверений на все категории прав колеблется от 5 тыс. до 5,5 тыс. штук.

— Год назад вступил в силу закон, разрешивший обладателям водительских удостоверений категорий А, B, С и D управлять снегоходами и квадроциклами. Права тракториста-машиниста категории А1 для этого больше не потребуются. Сократилось ли с тех пор число выдаваемых ОАТИ удостоверений?

— С декабря 2023 по декабрь 2024 года число выдаваемых прав категории А1 сократилось примерно на 20%. Но нагрузка на инспекторский состав не снизилась, потому что стало больше желающих получить удостоверения других категорий. По сравнению с прошлым годом число выданных удостоверений категории В, С (гусеничные и колесные машины) выросло на 10% в связи с развитием промышленного и экономического потенциала и территорий города Москвы. Сегодня одни из самых востребованных профессий в Москве — тракторист, водитель погрузчика и машинист экскаватора.

— Сколько в Москве зарегистрировано самоходных машин?

— Больше всего таких машин, как тракторы, погрузчики, экскаваторы-погрузчики, которые задействованы на уборке городских территорий, парков, строительстве и ремонте дорог, обслуживании городских тепловодосетей и т. д.

На начало декабря 2024 года в Москве зарегистрировано примерно 130 тыс. единиц техники, из них 20% составляют снегоходы, квадроциклы и подобная техника.

Техника регистрируется за собственником (юридическим лицом, физическим лицом) по месту жительства (регистрации), и в этой связи наибольшее ее число зарегистрировано на территории Старой Москвы (в ЦАО, САО ЗАО примерно 3 тыс. ед., в ТиНАО — около 700 ед.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тракторист — одна из самых востребованных профессий в современной Москве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тракторист — одна из самых востребованных профессий в современной Москве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Изменилось ли число нарушений в сфере благоустройства в Москве за последние годы?

— С 2022 по 2024 год число выявленных нарушений в сфере благоустройства в Москве снизилось более чем на 15%. Причина прежде всего в том, что значительно возросло число профилактических мероприятий в контрольной деятельности объединения. Этому способствовали также повсеместный видеоконтроль, более качественное информирование о новых правилах в сфере благоустройства и возможных административных мерах, совершенствование обратной связи с гражданами через мобильные приложения и горячие линии, позволяющие сообщать о проблемах и нарушениях, создание комфортной городской среды.

— Как устраняются нарушения?

— Информация о нарушениях поступает в информационную систему Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в сфере коммунального хозяйства, где у каждого балансодержателя, то есть организации, ответственной за содержание того или иного объекта, есть личный кабинет. Там балансодержатель видит уведомление, в какие сроки нарушение должно быть устранено. Обычно на устранение уходит от одного до трех дней. Фото отремонтированного объекта загружается в информационную систему, инспектор ОАТИ подтверждает, что нарушение устранено, и снимает его с контроля.

— В ОАТИ входит Инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ. Чем она занимается?

— Она выполняет важную роль в поддержании эстетического облика городской среды. Основная задача инспекции заключается в контроле за соблюдением норм, связанных с размещением рекламных конструкций, вывесок и других элементов художественного оформления. Специалисты инспекции проверяют соответствие этих объектов действующим законодательным требованиям.

Недавно были внесены изменения в КоАП. В соответствии с ними с 5 ноября 2024 года ОАТИ переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части установки и эксплуатации рекламных конструкций (раньше они были только у полиции). Установка рекламных конструкций на территории Москвы допускается только при наличии разрешения, выданного департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и теперь в случае отсутствия такого разрешения ОАТИ имеет право составить протокол в отношении нарушителя и выписать штраф.

— Какие технологии ОАТИ использует для контроля за состоянием городских объектов?

— Одним из важнейших трендов в развитии контрольной деятельности специалисты ОАТИ считают внедрение передовых технологий в повседневную практику, так называемую рутинную цифровизацию. У нас, например, есть два мобильных комплекса, основанных на инновационных технологиях. Один контролирует состояние дорог, другой следит за состоянием дорожной инфраструктуры. Оба этих комплекса используются Дорожной инспекцией, одним из подразделений ОАТИ.

— Известно, что ваша мобильная лаборатория оценивает состояние дорог в мельчайших деталях. Можете рассказать о ней подробнее?

— Передвижной диагностический вычислительный комплекс, сокращенно ДВК-05. В зону внимания комплекса попадают все погрешности дороги: просевшие люки колодцев, сломанные «лежачие полицейские», повреждения проезжей части и многое другое. И, конечно, он выявляет главную проблему российских дорог — колею.

— Какие технологии применяются в мобильной лаборатории?

— На нем установлена инновационная система синхронизации и сбора данных, которая в комплексе с высокоточной системой позиционирования на основе ГЛОНАСС и GPS, инерциальной навигационной системой и датчиком пройденного пути способна обнаруживать дефекты дороги с точностью до 1 см и к тому же объединять запись с видеокамер и всех измерительных приборов. Уникальное программное обеспечение позволяет оцифровывать информацию, полученную с датчиков, благодаря чему выявляются дефектные зоны. В результате получается таблица с координатами мест, где показатели не соответствуют нормативам.

— Насколько этот комплекс облегчил работу по сбору информации о дорогах?

— Ну представьте, раньше глубину колеи, например, измеряли трехметровой дорожной рейкой через каждые 100 м. На современных магистралях это сделать вручную невозможно, ведь протяженность одной только МКАД по полосам движения со всеми развязками составляет больше 1,5 тыс. км! А с помощью мобильного комплекса мы получаем все данные по МКАД за неделю.

За год нам удается оценить состояние покрытий более чем на 11 тыс. км московских дорог — это примерное расстояние от Мурманска до Владивостока.

— Какие цифровые технологии используются вашей службой?

— Искусственный интеллект давно взят нами на вооружение. Так, за состоянием объектов дорожного хозяйства у нас следит аппаратно-программный комплекс, использующий компьютерное зрение. Это тоже мобильная лаборатория, в которой установлен комплекс искусственных нейронных сетей (КИНС). Компьютерное зрение уже умеет выявлять девять типов нарушений: стертую дорожную разметку, повреждение асфальтобетонного покрытия, бортового камня, загрязнения дорожных знаков и опор освещения, граффити, грязные остановки, переполненные урны, неудовлетворительное содержание цветников. Сейчас КИНС учится фиксировать нарушения, характерные для зимы: навал снега на дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта. Разработку таких детекторов планируется завершить текущей зимой. Их применение позволит оперативнее выявлять нарушения, а значит, сократит сроки их устранения. В распоряжении ОАТИ находятся 11 машин, оборудованных КИНС, каждый из которых выявляет за месяц до 450 нарушений.