Карты, деньги, два Асада

Слухи о тайной наркоимперии в Сирии оказались правдой. После падения режима Башара Асада журналисты получили доступ к секретным фабрикам запрещенных веществ. США, Евросоюз и Великобритания обвиняли бывшего президента в том, что он лично курирует производство каптагона — это синтетический наркотик, который поставляют в таблетках. По разным данным, Сирия занимает до 80% этого рынка, а доход от незаконной торговли оценивают в десятки миллиардов долларов. Санкции против республики и конкретных организаторов не смогли остановить распространение вещества, которое вызывает зависимость, привыкание, сердечные приступы, депрессию, паранойю и галлюцинации. Что известно о сирийской наркоимперии? И о чем теперь говорят ближневосточные бароны? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leo Correa / AP Фото: Leo Correa / AP

«Это готовые декорации для сериала "Во все тяжкие"» — так журналисты Sky News описали завод в пригороде Дамаска. Associated Press пишет, что нашли одно производство прямо на военной авиабазе, другое — в здании латакийского автодилера, третье — вообще на фабрике чипсов. Сирийская фармацевтика считается самой развитой в регионе, поэтому справилась с синтезом. Жительница Дамаска Ольга говорит, что для местных это не было секретом:

«В самой Сирии его не распространяют. Люди знают об этом, жители, но никто не может пойти и купить его у кого-то.

Нет ни рекламы, ни дилеров, это незаметно. Я не думаю, что здесь заботились о местном населении. У людей и денег особо не было, чтобы покупать, поэтому, конечно, выгоднее продавать за границу».

В Сирии таблетка каптагона стоит около $2, в Саудовской Аравии — в десять раз больше, поэтому дилеры постоянно ищут выходы на внешние рынки. Полиция соседних государств пресекала поставки в жестяных банках из-под томатной пасты с надписью Made in Syria, в мешках с какао. В шоке были иорданские пограничники, когда над их головой пролетел груженный каптагоном беспилотник — пришлось сбивать.

Состояние сирийского картеля “Ъ FM” помог изучить бывший наркодилер Нико Воробьев. Он родился в России, вырос в Лондоне, отсидел за распространение запрещенных веществ, а потом написал об этом бизнесе книгу «Мир под кайфом». «В основном экспорт шел в богатые арабские королевства, такие как Саудовская Аравия, Дубай. Обычно таблетки спрятаны внутри законного груза, например, промышленного оборудования или фруктов, даже какие-то пластмассовые яблоки когда-то были. Но так как все уже знают, какой главный экспорт из Сирии, груз обычно перенаправляется через третьи страны — например, Африку, Малайзию»,— рассказал Воробьев.

О масштабах можно только догадываться. Например, в 2015-м в Бейруте приземлился частный джет саудовского принца. Из багажного отделения изъяли две тонны каптагона. В 2018-м греческая береговая охрана задержала судно, на котором нашли партию на $100 млн. В 2020-м полиция Италии конфисковала в порту Салерно 84 млн капсул. Цель им указал местный мафиози, который не получил свой процент. Рынок каптагона оценивают в $10 млрдежегодно. Вряд ли это возможно без участия первых лиц, продолжает Нико Воробьев:

«Ценность каптагона, который был обнаружен всякими властями, намного выше, чем ценность всех законных экспортов Сирии, которые в 2020-м стоили меньше $1 млрд. А наркобизнес — выше $5 млрд, может, даже $10 млрд. Так что этим занимаются не просто какие-то фермеры из провинции».

Есть и другие факты. Например, задержанные за рубежом бароны в судах называли имя Махера Асада, младшего брата бывшего президента. Официально он командовал четвертой дивизией армии, и груженные наркотиками суда отправлялись из подконтрольных ему портов. Сейчас генерал скрывается, и это ставит бизнес под угрозу, рассуждает Воробьев:

«Скорее всего, какое-то время производство каптагона будет продолжаться, но на меньшем уровне. Как бы главная наркомафия Сирии потеряла свою "крышу" без Асадов. Но обычно в таких ситуациях, пока есть спрос, наркобизнес просто перемещается в другую страну. Например, в 90-х главным источником каптагона была Болгария. Но когда Болгария вступила в Евросоюз, производство переместилось на Средний Восток».

Там, где раньше производили таблетки, сейчас водят экскурсии для иностранных журналистов. Но, судя по всему, раскрыть удалось не всех. По крайней мере, сеть дистрибуторов продолжает работу, узнал господин Воробьев: «Ночью говорил с одним ливанским наркодилером, и он вообще рад, что теперь ему больше не надо делиться своей прибылью со всякими сирийскими генералами».

Распространение каптагона на Ближнем Востоке связывают с низким доходом населения — его еще называют «кокаином для бедных». Стимулятор был востребован и в армии, за что получил прозвище «наркотик джихада». Башар Асад тоже военный, но в его кабинете, как пишет The New York Times, нашли только таблетки от тревоги и бессонницы.

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Иван Якунин