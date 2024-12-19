Доработанный генплан Воронежа могут принять до конца года

Мэрия Воронежа вынесла на рассмотрение депутатов доработанный генеральный план. Документы рассмотрели на заседании совета гордумы, его утверждение запланировано на следующей неделе на сессии, сообщили в гордуме.

Верховный суд по иску беспартийного депутата Алексея Панфилова отменил генплан на 2021–2041 годы из-за того, что в границы Воронежа были неправомерно включены 583,98 га земель лесного фонда. После этого мэрия приняла решение доработать генплан, городские власти также подали жалобы в президиум ВС на отмену документа. По данным «Ъ-Черноземье», дата их рассмотрения еще не определена.

Главный архитектор Воронежа Григорий Чурсанов на совете гордумы заявил, что проект доработанного генплана прошел процедуру общественных обсуждений, а также получил все необходимые согласования от министерств и ведомств.

В гордуме отметили, что границы всех примыкающих к городу лесничеств были поставлены на государственный кадастровый учет «лишь» весной 2024 года, а с устранением несоответствия данных Государственного лесного реестра сведениям Единого государственного реестра недвижимости отпали «все объективные и независящие от органов местного самоуправления» причины, не позволяющие согласовать границы Воронежа с Рослесхозом.

В частности, изменение границ Новоусманского лесничества позволило включить в границы города территории южнее Ростовской, 90 и территории для расширения Никольского кладбища. Кроме того, для обеспечения деятельности лесотехнического университета (ВГЛТУ) подготовлены предложения по включению четырех земельных участков вуза в границы города. Также в границах Воронежа находятся 14 «лесных поселков» общей площадью 118 га. С 2021 года мэрия неоднократно предлагала включить их в границы городского округа. В августе 2024 года были переведены пять из них.

Коммунист Константин Ашифин отметил, что утверждение генплана необходимо сейчас, а в будущем документ нужно будет еще корректировать.

В ходе общественных обсуждений воронежцы направили 216 замечаний к проекту генплана, многие из них касались озелененных территорий. По данным на конец ноября, Рослесхоз согласился передать Воронежу 163,8 га, а Минобрнауки РФ, напротив, потребовало 259 га исключить. Также проект не согласовали еще несколько федеральных ведомств.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правки пошли лесом».

Александр Прытков