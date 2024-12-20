Опасный крунер

В издательстве АСТ вышла книга музыкального журналиста Дениса Ступникова «Сергей Мазаев. Авторизованная биография». С историей жизни харизматичного фронтмена группы «Моральный кодекс» ознакомился Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уделяя не так много места классическому «Моральному кодексу», книга создает выразительный портрет его фронтмена

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Уделяя не так много места классическому «Моральному кодексу», книга создает выразительный портрет его фронтмена

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

О музыке «Морального кодекса» Сергей Мазаев говорит так: «Это панк, просто очень хорошо сыгранный». «Моральный кодекс» — группа настолько же «народная», с множеством широко известных песен в репертуаре, сколь и изысканная, совершенно не российская по замыслу и воплощению. Тем интереснее впервые почитать о том, как сам вокалист группы видит ее становление и понимает ее феномен.

Стоит сделать оговорку. В центре внимания Дениса Ступникова — именно Сергей Мазаев. А чудо «Морального кодекса» состоит в идеально соразмерном сосуществовании голоса, партий электрогитары, ритм-секции, стихов и мелодий. Вряд ли на российской сцене можно назвать еще хотя бы один коллектив, чей успех в такой же степени был бы обусловлен взаимодействием людей в нем. Поэтому сегодняшний «Моральный кодекс» — без гитариста Николая Девлет-Кильдеева, без ритм-секции «Солич—Кистенев», без визионерских задвигов поэта Павла Жагуна и практически без новых песен — это все же, скорее, кавер-группа, нежели «Моральный кодекс».

Классическому «Моральному кодексу» уделены в книге едва ли 100 страниц из 300. Остальное — подробное перечисление концертов группы, комплименты друзей-музыкантов, многочисленные проекты Сергея Мазаева вне «Морального кодекса», строительство его музыкальной компании «Мазай коммуникейшенс», кинокарьера Мазаева как актера и как автора музыки к фильмам.

В этом, безусловно, есть смысл, и многим будет интересно узнать, что, например, в фильме Ивана Дыховичного «Копейка» по сценарию Владимира Сорокина Сергей Мазаев выступил не только как актер, но и как продюсер — настолько сильно он любил писателя. Жаль, что в книге не нашлось места для пары слов самого Сорокина — известно, что он ценил «Моральный кодекс», эту необъяснимую глубину грува группы, который был заслугой не одного только Мазаева.

Безусловно, в песнях «Морального кодекса» есть и мистические глубины, созвучные сорокинским мирам. И Сергей Мазаев, и Николай Девлет-Кильдеев, и Павел Жагун в лучших проявлениях совместного творчества смогли ухватить за хвост абсурд советского и постсоветского мира, были одновременно циниками, романтиками и сюрреалистами. Как сказано в книге, «они были далеки как от лобовой социальности перестроечных групп, так и от туманной многозначительности поющих рок-поэтов».

Денис Ступников сумел рассказать о рождении «Морального кодекса», которое случилось не благодаря, а вопреки конвенциям, сформировавшимся на рок-сцене конца 1980-х — начала 1990-х. Это ощущение в книге есть, хотя в «Прологе» господин Ступников называет «Моральный кодекс» «эталонной российской рок-группой». Это полностью противоречит истине, потому что уровень исполнения и подход к сонграйтингу, который исповедовал «Моральный кодекс», к сожалению, так и не стали для отечественного рока эталоном.

Дистанцируясь от прямолинейного социального рока, «Моральный кодекс» с Сергеем Мазаевым на переднем плане всегда чувствовал нерв страны. В первую очередь Москвы, конечно, но не только. В доказательство тому Денис Ступников замечает: «Сергей умеет найти общий язык с любым человеком, будь то дворник (с которым он через минуту будет обниматься!) или чиновник высшего ранга. Практика показала, что Сергей Мазаев прекрасно вписывается в любые застольные коллективы, чему я неоднократно был свидетелем».

А еще одно ценное наблюдение автора касается периода жизни Сергея Мазаева до «Морального кодекса». Дело в том, что примерно в одно и то же время в 1980-е Сергей Мазаев как музыкант органично существовал в системе советских ВИА и в культуре ресторанных ансамблей. Спустя годы это может показаться парадоксом, но эти миры не пересекались и даже противоречили друг другу. Отсюда — практически безграничная музыкальная эрудиция героя книги. Ценитель Брайана Ферри, «хозяин жизни», живущий в унисон с риффами Николая Девлет-Кильдеева, Сергей Мазаев одновременно носил в себе и ДНК русской эстрадной и народной песни.

«В группу "Моральный кодекс" я пришел работать после группы "Автограф", это была очень витиеватая и музыкально насыщенная история,— разъясняет в книге Сергей Мазаев — Естественно, после того нотного изобилия, которое было в "Автографе", мы немножко стебались с помощью малого количества нотных знаков».

В период стремительного роста популярности «Морального кодекса» Мазаев был любимцем московской богемы, завсегдатаем клубов и ресторанов, знавшим в лицо и по имени хозяев опасных районов столицы. «По улицам бродят поэты и воры, темные реки, высокие горы» — эта спетая Мазаевым фраза Павла Жагуна говорит о Москве 1990-х больше, чем любой криминальный сериал. К слову, в «Авторизованной биографии» есть пара сцен, описывающих характерную атмосферу тех лет. Близко знающие Сергея Мазаева читатели скажут, что триста страниц можно было бы посвятить только этой главе его жизни.

В спорах о том, «рок-н-ролл» ли «Моральный кодекс», хороший аргумент — свойственное настоящим рокерам чувство опасности, исходящее от фронтмена группы и ее главных хитов. С одной стороны, знание как светлой, так и темной стороны жизни помогало Мазаеву «держать» любую аудиторию, а эрудиция помогала выдерживать стиль. Нет сомнений в том, что Мазаев реально мог стать нашим Брайаном Ферри и нашим Моррисси. Он двигался в эту сторону, но не забывал сниматься в телепроектах типа «Старых песен о главном». И в итоге «Моральный кодекс» остался активно гастролирующим, но не стадионным рок-коллективом. А Мазаев свыкся с ролью эстрадного крунера широкого профиля. В конце концов эта роль стала главной. О том, как и почему так сложилось, Денис Ступников не пишет, но и книга про Мазаева и «Моральный кодекс», будем надеяться, не последняя.

Игорь Гаврилов