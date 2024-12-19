Наливайки исчезают в полночь

В Ярославской области с 1 марта 2025 года вступит в силу закон об ограничении продажи алкоголя в ночное время в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Власти объяснили новшества борьбой с наливайками и желанием защитить права ярославцев на комфортные условия проживания. Нарушителей ждут штрафы и лишение лицензии. В региональном министерстве АПК откроют «горячую линию» для приема жалоб. Там считают, что предпринимателям придется перестроить работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новые ограничения на продажу алкоголя в розницу, введенные в Ярославской области по инициативе губернатора, направлены на борьбу с так называемыми наливайками. Об этом 18 декабря в эфире в соцсетях правительства Ярославской области рассказали министр АПК и потребительского рынка Дмитрий Фомин и замминистра Валентина Шишина. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Наливайками обычно называют заведения общепита, основной товар которых — алкоголь. При этом продается он не только для употребления в заведении, но и на вынос. Таким образом у потребителей алкогольных напитков появляется возможность приобрести его в розницу ночью, когда действует запрет на продажу в магазинах. Новый региональный закон закрывает эту лазейку для тех заведений, которые работают в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Он запрещает продажу алкоголя в заведениях общественного питания в период с 23:00 и до 08:00, кроме ресторанов. Такое же требование касается пива и аналогичных напитков (сидр, пуаре, медовуха). Многочисленные магазины, продающие пиво на розлив, не смогут этого делать ночью.

«Допустим, я руководитель кафе, которое мы называем наливайка. Мне сейчас закон с 1 марта запретит разливать пиво и продавать его после 23 часов. Но если человек решил купить у меня булочку, то я могу ее продать. Речь лишь про алкоголь»,— сказал Дмитрий Фомин.

Также не смогут продавать алкоголь ночью предприятия, которые днем работают как магазин, а ночью — как предприятия общепита. Исключение сделано лишь для ресторанов, к которым предъявляются более жесткие требования и где, как считают в министерстве, культура потребления алкоголя выше.

«В жилых домах после 11 вечера могут работать только рестораны. У нас их достаточно немного, это скорее место семейного отдыха. ГОСТ предъявляет им достаточно большие требования по посадочным местам, по организации кухни, по вытяжке, по шумоизоляции»,— рассказала Валентина Шишина.

Контролировать исполнение закона будет полиция, а также само министерство АПК. За нарушение предусмотрены штрафы до 1 млн руб. и лишение лицензии на торговлю алкоголем. В министерстве рассказали, что жители сами могут жаловаться на нарушителей. Власти откроют «горячую линию», на которую можно будет сообщить о нарушениях.

«Вы приходите в 12 часов ночи, видите, что в доме продают алкоголь. Покупаете его, сохраняете бутылку, чек, и приходите к нам. И дальше это уже прецедент, основание для возбуждения дела»,— рассказал господин Фомин.

Причиной принятия закона в министерстве называют жалобы от жителей многоквартирных домов на наливайки, а также общую установку государства на формирование здорового образа жизни граждан.

«Люди, к сожалению, не очень культурно распивают спиртные напитки, это сопровождается шумом, криками, драками. Кто-то потребности свои справляет. Это не украшает регион. Глобально государство за здоровый образ жизни, за культурное потребление алкоголя»,— сказал министр.

Запрет не коснется кафе, которые расположены в отдельно стоящих зданиях. Господин Фомин признал, что ограничения не смогут существенно изменить ситуацию с преступностью, но снизят число «дебоширов» рядом с жилыми домами.

В министерстве говорят, что некоторым рестораторам придется перестроить свою работу или же решить проблемы с документами. Например, это касается ряда заведений на пешеходной улице Кирова в Ярославле. Часть из них расположена в домах, которые по документам считаются жилыми, но все помещения в них фактически используются для коммерческих целей. Таким предприятиям, чтобы продолжить продавать алкоголь и пиво ночью, нужно или провести работу с Росреестром, или сменить тип заведения на ресторан.

Алла Чижова