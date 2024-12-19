В Сочи восстановили сообщение с селами, нарушенное из-за оползня

В Сочи восстановили транспортное сообщение с селами, которое было нарушено из-за оползневых процессов, произошедших накануне. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в том числе запущен школьный автобус в селе Высокое и движение на мосту в Семеновке, открыт временный проезд в Калиновое озеро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сложности с ввозом пассажиров 18 декабря были на семи маршрутах. Сейчас проблемной останется Семеновка, где продолжается движение грунта.

«Автобус №120 от железнодорожного вокзала Сочи временно курсирует до переулка Калинового. Как только оползень стабилизируется, будет выполнена расчистка и запущен автобус малого класса для вывоза пассажиров из Семеновки»,— сообщили в мэрии.

В ночь на 18 декабря в Сочи из-за обильных осадков произошло 13 оползней. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. Из-за селей Богушевка и Семеновка оказались отрезаны. Всего повредилось восемь участков дорог.

Татьяна Ручкина