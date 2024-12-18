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В Сочи из-за оползня прервано сообщение с селом

В Сочи произошло 13 оползней, прервано сообщение с селом, вводится режим ЧС

В ночь на 18 декабря в Сочи выпало большое количество осадков. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. В городе зафиксировали около 13 оползней, которые повредили восемь участков дорог. Сообщение с Семеновкой прервано, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. На самых сложных участках введут режим ЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным МВД по Краснодарскому краю, в Семеновке на 12 км (+800 м) произошел провал проезжей части дороги. В селе Богушовка после схода селевых масс движение также перекрыто. По дороге в село Калиновое Озеро на проезжую часть сошел сель. Аварийные службы расчищают дорогу.

Мэр Сочи Андрей Прошунин говорит, что в городе зафиксировано много нарушений работы объектов газовой и энергетической инфраструктуры. Власти скоординировали действия со всеми службами, чтобы оперативно восстановить нарушения и вернуть в дома жителей свет, газ и тепло.

«Все болевые точки знаем. В настоящее время проводим оценку всех участков, где произошли оползни. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение — пока по временной схеме»,— отметил господин Прошунин.

Татьяна Ручкина

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