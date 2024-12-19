Застройщики торговались всю ночь за право КРТ по улице Стахановской

Аукцион на право комплексного развития по ул. Стахановской в Перми идет второй день. Торги начались вчера, 18 декабря, они продолжались и минувшей ночью. По данным «Ъ-Прикамье», участниками аукциона сделано более 6 тыс. шагов. Сейчас представители компаний предлагают за лот почти в 350 млн руб.— цена может превысить итоговую стоимость торгов на право КРТ по ул. Куйбышева. Напомним, что этот крупный лот (почти 13 га) на ул. Куйбышева недавно выиграла ГК «Кортрос» за 356 млн руб.

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Информированный источник рассказал, что за актив борются две иногородние компании.

Известно, что к аукциону на право комплексного развития территории на ул. Стахановской были допущены 13 застройщиков. Согласно протоколу на сайте «ГИС Торги», в электронных торгах могли принять участие компании ПМД, ООО СЗ «Горизонт» (ООО «Инициатива»), ГК «Развитие», «Орсо-групп», «Пермглавснаб», «Стройпанелькомплект», ООО «СЗ Вариант Инвест», ООО «СЗ “Проект страна-13”» (ГК «Самолет»). Кроме этого, к аукциону допущены московское ООО «СЗ Комфортный» (ООО «Дарс Девелопмент»), свердловские ООО «СЗ “Практика развитие”» (ГК «Практика»), ООО «СЗ “Нижнеисетский пруд”» (принадлежит владельцу бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге Андрею Гавриловскому), ООО «Новое качество. СЗ» (входит в холдинг «Брусника») и ООО «СЗ Современный квартал “Новый центр”» (ООО «Талан») из Ижевска.

На территории комплексного развития расположены аварийные многоквартирные дома 1953–1955 годов постройки. При реновации площадки инвестор должен будет расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. Сносу за счет бюджета подлежат и нежилые помещения в доме на ул. Танкистов, 20. К изъятию и сносу планируются 45 гаражных боксов. После расселения победитель аукциона должен будет построить на указанной земле новые дома, здание общественного центра и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Провести весь проект КРТ необходимо в течение шести лет со дня заключения договора о КРТ.