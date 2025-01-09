ПСК под Рождество

Банк России сделал российским банкам подарок на католическое Рождество: 25 декабря минувшего года российский регулятор отменил ограничения по полной стоимости потребительского кредита (ПСК) на первый квартал 2025 года. Ранее ограничения вводились для того, чтобы кредитные организации не повышали бесконтрольно ставки по своим продуктам. И ПСК следующего квартала отличались не более чем на треть от значения средней процентной ставки по кредитам, выданным кварталом ранее. То есть ПСК на первый квартал 2025 года устанавливалась по кредитным ставкам за третий квартал 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако во втором полугодии прошлого года ЦБ активно повышал ключевую ставку — с 16% (в июле) до 21% (в декабре). И объясняя свое решение в конце года, регулятор отметил, что стоимость привлечения средств банками достаточно сильно выросла c третьего квартала. Как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности. В результате плановое ограничение по ПСК «могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК».

Я не думаю, что в Банке России специально подгадывали объявление о послаблениях для потребительских кредитов именно к 25 декабря, тем не менее подарок на католическое Рождество оказался символичным. По данным Римской католической церкви за 2022 год, в России насчитывалось 540 тыс. католиков, или около 0,4% населения. По мнению участников рынка, новое послабление ЦБ затронет такую же долю заемщиков.

Банкиры не раз отмечали, что сегодня основное ограничение на выдачу потребительских кредитов для системно значимых кредитных организаций оказывает норматив краткосрочной ликвидности, по которому многие из них достигли предела и вынуждены привлекать средства на рынке по высоким ставкам. Собственно, это же подтверждает и ЦБ в своем сообщении. А для остальных банков главным ограничением является низкий спрос со стороны качественных заемщиков из-за высоких ставок по кредитам, являющихся следствием существенно выросшей ключевой ставки.

Снизить ключевую ставку Банк России объективно не может, более того, многие полагают, что на заседании в феврале он ее поднимет. Смягчить для банков норматив краткосрочной ликвидности он не хочет, потому что это может нарастить выдачи потребкредитов крупнейшими банками и разогнать инфляцию. А вот снять ограничения по ПСК для потребкредитов — идеальный ход, поскольку это и на рынок потребкредитования всерьез не повлияет, и ЦБ выставит чутким регулятором, заботящимся о поднадзорных организациях.