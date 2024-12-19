В Ростовской области отразили более 30 беспилотников и три ракеты за ночь

Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. За прошедшую ночь над регионом было уничтожено более 30 БПЛА и три ракеты, сообщает врио губернатора Дона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты над Таганрогом, Батайском, Ростовом, Шахтами, Каменск-Шахтинским, Миллерово и Новошахтинском. После атаки беспилотников на новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в 6:45.

Также из-за падения фрагментов беспилотника был ранен один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана медицинская помощь.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за падения фрагментов одной из ракет в Каменском районе загорелся жилой дом.

Ева Китаева