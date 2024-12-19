В Ростовской области отразили более 30 беспилотников и три ракеты за ночь
Ростовскую область атаковали ракетами и БПЛА
Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. За прошедшую ночь над регионом было уничтожено более 30 БПЛА и три ракеты, сообщает врио губернатора Дона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ
Беспилотники были сбиты над Таганрогом, Батайском, Ростовом, Шахтами, Каменск-Шахтинским, Миллерово и Новошахтинском. После атаки беспилотников на новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, которое было ликвидировано в 6:45.
Также из-за падения фрагментов беспилотника был ранен один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана медицинская помощь.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за падения фрагментов одной из ракет в Каменском районе загорелся жилой дом.