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Коммерсантъ FM
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Латвийский министр возмутилась из-за поездки в Риге с русскоговорящим таксистом

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на услуги сервиса такси из-за русскоязычного водителя. Ситуацию она описала на странице в соцсети X. Агрегатор такси принес министру извинения и уточнил, что их сотрудник был беженцем с Украины.

По словам госпожи Браже, вечером 14 декабря в старой части Риги она воспользовалась сервисом Bolt, где ее заказ выполнил водитель по имени Александр. Дипломат отметила, что мужчина не владел государственным языком и говорил только на русском. «Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языках. Только на русском»,— написала Байба Браже, назвав ситуацию неприемлемой.

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