Спрос усваивает экономику и жизнь

Опубликованные Росстатом 18 декабря итоги выборочного обследования потребительских ожиданий населения за четвертый квартал 2024 года (по результатам опроса 5,1 тыс. респондентов 1–10 ноября) уже на начало месяца зафиксировали заметное проникновение идей бюджетной и денежно-кредитной политики в частную жизнь граждан. Еще до ослабления рубля, но после повышения Банком России ключевой ставки 25 октября вниз пошли все составляющие индекса потребительских настроений — в итоге показатель за квартал снизился на 2 процентных пункта (п. п.), до минус 9% (баланс оценок, кроме нейтральных и неопределенных).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в РФ в ближайший год снизился за квартал на 3 п. п., до минус 3%. Доли ожидающих позитивных и нейтральных оценок уступили 3 п. п. доле ожидающих ухудшения, увеличив ее до 28%. В возрастной разбивке пессимизм традиционно проявляли люди среднего и старшего возраста: балансы их оценок снизились на 3 п. п. (с минус 4 пунктов до минус 7 и с минус 10 до минус 13 соответственно), молодые респонденты на конъюнктуру не реагировали (см. график). Краткосрочные (на квартал вперед) ожидания в отношении экономики вели себя схожим образом, но здесь баланс оценок молодых респондентов показал рост на 1 п. п., до 4%, остальные ушли в минус (на 2% и 5% соответственно), понизив общую оценку до минус 3%.

Оценки экономических изменений за прошедший год тоже помрачнели (субиндекс за квартал снизился на 4 п. п., до минус 13%): снижалась доля позитивных (на 4 п. п., до 19%), росла — негативных (на 4 п. п., до 40%). Короткая (квартальная) экономическая динамика разочаровала все возрастные группы, причем сильнее, со снижением баланса оценок на 6 п. п., до минус 7%,— молодежь.

В итоге ожидания изменений личного материального положения (источника будущего спроса через год) ухудшились на 1 п. п., до минус 3%, баланс оценок изменения состояния личных финансов за прошедший квартал сократился на 3 п. п., до минус 7%, и здесь процесс затронул все возрастные группы, несмотря на темпы роста реальных доходов на уровне 9%. В итоге индекс благоприятности условий для крупных покупок снизился на 1 п. п., до минус 19%, оценка же момента для сбережений потеряла 1 п. п. и составила минус 21%

Олег Сапожков