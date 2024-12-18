Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Ёбидоёби» заявили, что сменили только юридическое наименование компании

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменила только юридическое наименование компании — на ООО «Суши С Приставкой Суши». Как сообщила «Ъ» представитель компании, коммерческое имя бренда останется прежним.

Представитель PR-агентства «Пиархаб» обратила внимание на материал «Ъ» от 17 декабря о смене «Ёбидоёби» названия бренда после вмешательства судебных приставов. Пресс-служба Управления ФССП по Мордовии заявляла, что приставы проводили разъяснительные беседы с представителями компании, после чего «владельцы бизнеса согласились на смену имени». По словам представителя, эта информация не соответствует действительности.

«Смена юридического наименования сети не влечёт за собой смену коммерческого имени бренда: на вывесках и в рекламных материалах, а также на сайте компании название "Ёбидоёби" останется прежним. Это связано с тем, что судом были предъявлены требования только в части переименования юридического лица»,— говорится в сообщении PR-агентства.

В конце 2022 года Управление ФНС по Красноярскому краю подало иск в арбитражной суд и потребовало, чтобы «Ёбидоёби» сменила название бренда. По мнению ведомства, наименование противоречит принципам гуманности и морали и созвучно с элементами ненормативной лексики. Дело прошло три инстанции, во всех случаях судьи вставали на сторону ФНС. 23 января 2024 года Верховный суд России подтвердил, что сеть обязана поменять свое название.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Ёбидоёби" стоит за свое».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...