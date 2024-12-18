В «Ёбидоёби» заявили, что сменили только юридическое наименование компании

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменила только юридическое наименование компании — на ООО «Суши С Приставкой Суши». Как сообщила «Ъ» представитель компании, коммерческое имя бренда останется прежним.

Представитель PR-агентства «Пиархаб» обратила внимание на материал «Ъ» от 17 декабря о смене «Ёбидоёби» названия бренда после вмешательства судебных приставов. Пресс-служба Управления ФССП по Мордовии заявляла, что приставы проводили разъяснительные беседы с представителями компании, после чего «владельцы бизнеса согласились на смену имени». По словам представителя, эта информация не соответствует действительности.

«Смена юридического наименования сети не влечёт за собой смену коммерческого имени бренда: на вывесках и в рекламных материалах, а также на сайте компании название "Ёбидоёби" останется прежним. Это связано с тем, что судом были предъявлены требования только в части переименования юридического лица»,— говорится в сообщении PR-агентства.

В конце 2022 года Управление ФНС по Красноярскому краю подало иск в арбитражной суд и потребовало, чтобы «Ёбидоёби» сменила название бренда. По мнению ведомства, наименование противоречит принципам гуманности и морали и созвучно с элементами ненормативной лексики. Дело прошло три инстанции, во всех случаях судьи вставали на сторону ФНС. 23 января 2024 года Верховный суд России подтвердил, что сеть обязана поменять свое название.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Ёбидоёби" стоит за свое».