В новогоднюю ночь в Екатеринбурге ожидается температура до -10° и снег

На новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Екатеринбурге предварительно прогнозируется температура -5°..-10° с вероятностью снегопада, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит вот так»,— сказано в сообщении.

Напомним, следующие два дня в городе пройдет небольшой снег. Ночью 19 декабря будет -13°, днем -9°, в ночь 20 декабря похолодает до -16°, днем до -12° без осадков. В субботу ожидается небольшой снег, ночью температура опустится до -17°, днем -7°.

Ирина Пичурина