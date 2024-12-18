Госавтоинспекция предупредила водителей об обильных осадках на Урале

Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за снегопада и рекомендовала «сбавить скорость до соответствия с погодными условиями, соблюдать дистанцию на дороге, избегать резких маневров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

«В случае неуверенности в своих навыках вождения лучше воздержаться от поездок в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

По данным Уралгидромета, в Екатеринбурге следующие два дня пройдет небольшой снег. Ночью 19 декабря будет -13°, днем -9°, в ночь 20 декабря похолодает до -16°, днем до -12° без осадков. В субботу ожидается небольшой снег, ночью температура опустится до -17°, днем -7°.

Анастасия Лесникова