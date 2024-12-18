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На берегу Волчихинского водохранилища снесут 59 незаконных построек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился снести 59 незаконных построек, расположенных на берегах Волчихинского водохранилища и на острове Вторая база, сообщила пресс-служба мэрии.

Волчихинское водохранилище

Волчихинское водохранилище

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Волчихинское водохранилище

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«До 31 марта 2025 года подрядная организация выполнит работы по выносу объектов. Среди них, рыбацкие домики и прочие постройки, на которые владельцы не имеют документы»,— говорится в сообщении.

Волчихинское водохранилище (или Свердловское море) — водоем на реке Чусовой в Свердловской области. Было создано в 1944 году, используется для водоснабжения Екатеринбурга. Незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны водохранилища.

Анастасия Лесникова

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