Даню Давудова ждут в Москве в декабре

13 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю пятимесячного Дани Давудова из Дагестана («Смешные сны», Светлана Иванова). У мальчика раньше времени срослись лобные кости, его мозг не может нормально расти и развиваться. Чтобы спасти Даню, нужно провести лечение специальными шлемами-ортезами и операцию с использованием саморассасывающихся пластин. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 801 470 руб.) собрана. Родители Дани благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даня Давудов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 декабря 14 356 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Сахалин», «Иртыш», а также 134 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 145 детям на 55 916 255 руб.