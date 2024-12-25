Сегодня исполняется 73 года президенту РСПП Александру Шохину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев:

— Уважаемый Александр Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в развитие российской промышленности и предпринимательства поистине неоценим. РФПИ и Российский союз промышленников и предпринимателей осуществляют скоординированные усилия, направленные на повышение гибкости экономики страны, снятие избыточных административных и регуляторных ограничений для ведения предпринимательской деятельности. Совместная работа также сосредоточена на улучшении инвестиционного климата в Российской Федерации и за ее пределами, содействии развитию здоровой конкурентной среды, что способствует росту деловой активности, повышению эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса. Высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его дальнейшее плодотворное развитие. Желаю Вам крепкого здоровья и профессиональных успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»