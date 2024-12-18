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Прокуратура начала проверку из-за последствий непогоды в Сочи

Сотрудники прокуратуры организовали проверку в связи с последствиями неблагоприятной погоды, обрушившейся на Сочи в ночь на 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте сошли сразу 13 селей, появились разрушения автомобильных дорог, в том числе федеральной трассы. Движение там уже восстановлено. Также зафиксированы подтопления территорий.

Органы прокуратуры Сочи проверят своевременность и полноту принимаемых уполномоченными органами мер, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихии. Восстановление поврежденных объектов поставлено на контроль.

Утром в городе из-за последствий стихии было много нарушений работы объектов газовой и энергетической инфраструктуры. Для пострадавших открыли горячую линию.

Татьяна Ручкина

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