В Сочи для пострадавших в стихии ночью 18 декабря открыли горячую линию
По поручению главы Сочи Андрея Прошунина на курорте открыли телефон горячей линии для жителей, которые пострадали в результате природных ЧС, произошедших в ночь на 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: loon.site
Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 112, 8(862) 266-06-30.
В ночь на 18 декабря Сочи застала непогода. Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. В городе сошли сразу 13 оползней, два населенных пункта оказались отрезаны.
Утром из берегов вышла река Хорота. Вода зашла в несколько домов и придомовых территорий. Подтопленным также был участок федеральной трассы. На самых сложных участках власти ввели режим ЧС.
Мэр Сочи отмечал, что в городе зафиксировано много нарушений работы объектов газовой и энергетической инфраструктуры. Все службы пытаются оперативно вернуть в дома жителей свет, газ и тепло.