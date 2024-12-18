Мазут с пляжей Анапы начинают вывозить на специализированную переработку

Нефтепродукты из Анапы начинают вывозить 15 самосвалов. Собранный мазут доставят на специализированную переработку в хутор Белый, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«В настоящий момент ответственные за сектора подсчитывают объем собранного вещества, все они будут обеспечены транспортом»,— сообщили власти Анапы.

На пляжах Анапы и Темрюкского района, где были найдены пятна мазута, проверят воздух, питьевую воду и воду открытых водоемов на содержание вредных веществ. Утром 18 декабря в Анапе нашли новые места загрязнения, в том числе на центральном пляже.

Татьяна Ручкина