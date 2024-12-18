Госдума приняла закон, оптимизирующий порядок госзакупок

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, оптимизирующий порядок государственных и муниципальных закупок. Документ среди прочего расширяет применение офсетных контрактов.

Закон инициировала группа депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Офсетные контракты позволяют заказчикам проводить совместную закупку. Поставщик может удовлетворить потребности сразу нескольких заказчиков в одном регионе. До вступления в силу закона закупить через офсетные контракты можно только промышленную продукцию. В новом варианте закона ограничения снимаются.

Вводятся и другие уточнения. Усиливается контроль закупок у единственных поставщиков. Разрешается дробить малые закупки.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Минфин уполномочат разъяснить».