Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума приняла закон, оптимизирующий порядок госзакупок

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, оптимизирующий порядок государственных и муниципальных закупок. Документ среди прочего расширяет применение офсетных контрактов.

Закон инициировала группа депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Офсетные контракты позволяют заказчикам проводить совместную закупку. Поставщик может удовлетворить потребности сразу нескольких заказчиков в одном регионе. До вступления в силу закона закупить через офсетные контракты можно только промышленную продукцию. В новом варианте закона ограничения снимаются.

Вводятся и другие уточнения. Усиливается контроль закупок у единственных поставщиков. Разрешается дробить малые закупки.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Минфин уполномочат разъяснить».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...