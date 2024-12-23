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Коммерсантъ FM
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Палитра воспоминаний

Краски от известных архитекторов

У российской компании Manders появился собственный бренд красок Aeterna. Название переводится с латыни как «вечная», что полностью отражает философию марки: создавать продукцию вне времени, которая может составить конкуренцию ведущим мировым производителям. Главная гордость компании — новая архитектурная палитра, разработанная совместно с 35 российскими зодчими. И, как выяснилось, вопреки всем стереотипам они любят не только черный цвет: в палитру вошло 48 авторских оттенков, навеянных воспоминаниями, личными впечатлениями, ассоциациями.

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Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Фото: Василий Буланов

Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Фото: Василий Буланов

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Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Фото: Василий Буланов

Экспозиция Юлии Наполовой в музее ДПИ, оттенки «Красная Москва», автор Наринэ Тютчева, «Сияющие сумерки», автор Тимур Башкаев, и Lavender Shadow, автор Сергей Кузнецов

Фото: Василий Буланов

Каждый цвет несет в себе определенный образ. Какие только названия — поэтичные и юмористические — они не придумали своим творениям: «Рассвет на Москве-реке» (Анна Пронская), «Армянский красный туф» (Максим Атаянц), «Радостный оранжевый» (Владимир Кузьмин), «Муравленый изразец» (Никита Явейн), «Небо One Sky» (Борис Воскобойников) и так далее.

Палитра красок Aeterna

Палитра красок Aeterna

Фото: Aeterna

Палитра красок Aeterna

Фото: Aeterna

Описания к некоторым краскам читаешь как увлекательную книгу. Кто-то, как Тотан Кузембаев (оттенок Grace), вспоминает детство: «Я родился в Казахстане, в семье чабана, и цветов у нас было немного: черный — горы, белый — снег. Никаких полутонов не было ни в природе, ни в нашем языке. Поэтому я цвета не люблю и если и использую, то самые простые». Кто-то — забавные случаи из жизни, как Алексей Козырь и его «Миусская ворона»: «Она клюнула меня, защищая птенцов, а потом свила гнездо на балконе мастерской». А кто-то, как Арсений Леонович,— студенческие эксперименты с красками (его Der Blaue Suppe — «насыщенный глухой серо-синий оттенок смешанной студентами МАРХИ в огромной посудине гуаши»).

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Экспозиция Екатерины Нечаевой и Натальи Зенченко в Art &amp; Brut Gallery, оттенки «Золотой луч», «Бирюза», автор Анна Пронская

Экспозиция Екатерины Нечаевой и Натальи Зенченко в Art & Brut Gallery, оттенки «Золотой луч», «Бирюза», автор Анна Пронская

Фото: Василий Буланов

Интерьер дизайнера Дарьи Синотто, оттенок «Голубика северная», автор Татьяна Шулика

Интерьер дизайнера Дарьи Синотто, оттенок «Голубика северная», автор Татьяна Шулика

Фото: Сергей Ананьев

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Экспозиция Екатерины Нечаевой и Натальи Зенченко в Art & Brut Gallery, оттенки «Золотой луч», «Бирюза», автор Анна Пронская

Фото: Василий Буланов

Интерьер дизайнера Дарьи Синотто, оттенок «Голубика северная», автор Татьяна Шулика

Фото: Сергей Ананьев

По техническим характеристикам водоэмульсионные краски Aeterna не уступают лучшим европейским аналогам. Они легко наносятся на поверхность, быстро высыхают, не выцветают и не тускнеют со временем, а также прекрасно переносят сухую и влажную чистку. А еще благодаря экологичному составу с низким содержанием летучих органических соединений их можно использовать в детских — они не содержат токсичных компонентов, не имеют резкого запаха и абсолютно безопасны для здоровья. Кстати, архитектурная палитра уже отлично зарекомендовала себя в оформлении не только жилых, но и выставочных пространств: краски можно было увидеть в оформлении экспозиций в музее «Эрарта», Новой Третьяковке, ММОМА, Музее декоративно-прикладного и народного искусства и других крупных культурных учреждениях.

Татьяна Парфенова

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