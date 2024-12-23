Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Елочный сбор

Есть темы и предметы, заведомо ассоциирующиеся с новогодним торжеством: снежинка, Щелкунчик, рождественская звезда, красно-белая тросточка-леденец. Дизайнеры елочных игрушек вовсю тиражируют их в своих коллекциях. В этом году к привычным персонажам добавился символ 2025 года по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. Фигурки выполнены не только из дерева, но также из металла, украшенного камнями, из хрусталя, художественного стекла. Присутствуют змеи и на расписанных вручную елочных шарах. Вновь востребована и тема исследования космоса: подвесы в виде космонавтов в скафандрах и космических кораблей, будто парящих в невесомости на почти невидимых нитях. А традиционных Дедов Морозов и снеговиков все чаще представляют в современных образах, например, лихо спускающимися на лыжах по горному склону.

Предыдущая фотография
Новогодняя коллекция Rosendahl

Новогодняя коллекция Rosendahl

Фото: Rosendahl

Cosmic Saga, коллекция New Year Essential, Tkano

Cosmic Saga, коллекция New Year Essential, Tkano

Фото: Tkano

Tree, Tiffany &amp; Co

Tree, Tiffany & Co

Фото: Tiffany & Co.

Noel Shooting Star, Baccarat, ТД ЦУМ

Noel Shooting Star, Baccarat, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Candy, Broste Copenhagen

Candy, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Skiing Santa, Michael Aram

Skiing Santa, Michael Aram

Фото: Michael Aram

Christmas Ole &amp; Christmas Lise, Kay Bojesen

Christmas Ole & Christmas Lise, Kay Bojesen

Фото: Kay Bojesen

Holiday Cheers Dulcis Snowman, Swarovski

Holiday Cheers Dulcis Snowman, Swarovski

Фото: Swarovski

Angel, Georg Jensen

Angel, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

«Змея», TSAR, ТД ЦУМ

«Змея», TSAR, ТД ЦУМ

Фото: Tsar

Twist Candy Cane, Michael Aram

Twist Candy Cane, Michael Aram

Фото: Michael Aram

Nutcracker, Lladro

Nutcracker, Lladro

Фото: Lladro

Christmas Bird, Holmegaard

Christmas Bird, Holmegaard

Фото: Holmegaard

«Пожарная машина», Spode, «Дом Фарфора»

«Пожарная машина», Spode, «Дом Фарфора»

Фото: Spode

Новогодняя коллекция Bungalow

Новогодняя коллекция Bungalow

Фото: Bungalow

Следующая фотография
1 / 15

Новогодняя коллекция Rosendahl

Фото: Rosendahl

Cosmic Saga, коллекция New Year Essential, Tkano

Фото: Tkano

Tree, Tiffany & Co

Фото: Tiffany & Co.

Noel Shooting Star, Baccarat, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Candy, Broste Copenhagen

Фото: Broste Copenhagen

Skiing Santa, Michael Aram

Фото: Michael Aram

Christmas Ole & Christmas Lise, Kay Bojesen

Фото: Kay Bojesen

Holiday Cheers Dulcis Snowman, Swarovski

Фото: Swarovski

Angel, Georg Jensen

Фото: Georg Jensen

«Змея», TSAR, ТД ЦУМ

Фото: Tsar

Twist Candy Cane, Michael Aram

Фото: Michael Aram

Nutcracker, Lladro

Фото: Lladro

Christmas Bird, Holmegaard

Фото: Holmegaard

«Пожарная машина», Spode, «Дом Фарфора»

Фото: Spode

Новогодняя коллекция Bungalow

Фото: Bungalow

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...