Елочный сбор
Есть темы и предметы, заведомо ассоциирующиеся с новогодним торжеством: снежинка, Щелкунчик, рождественская звезда, красно-белая тросточка-леденец. Дизайнеры елочных игрушек вовсю тиражируют их в своих коллекциях. В этом году к привычным персонажам добавился символ 2025 года по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. Фигурки выполнены не только из дерева, но также из металла, украшенного камнями, из хрусталя, художественного стекла. Присутствуют змеи и на расписанных вручную елочных шарах. Вновь востребована и тема исследования космоса: подвесы в виде космонавтов в скафандрах и космических кораблей, будто парящих в невесомости на почти невидимых нитях. А традиционных Дедов Морозов и снеговиков все чаще представляют в современных образах, например, лихо спускающимися на лыжах по горному склону.