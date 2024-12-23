Простор для фантазии

Бокалы, фарфор, авторское стекло и столовое серебро, яркие украшения — все это собрано в готовые рождественские сеты. Мультибрендовый бутик Bosco Casa обстоятельно подготовился к предстоящим праздникам. В Петровском пассаже на площади более 400 кв. м собраны мебель, свет, посуда, текстиль и аксессуары от ведущих мировых производителей, а также предметы коллекционного дизайна. Над стилизацией «жилого пространства» с шестью залами-комнатами работали профессиональные декораторы из интерьерного бюро компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогодняя коллекция посуды в мультибрендовом бутике Bosco Casa

Фото: Bosco Casa Новогодняя коллекция посуды в мультибрендовом бутике Bosco Casa

Фото: Bosco Casa

Секрет успеха любой сервировки — в правильно выбранной посуде и предметах декора, рассказывают декораторы Bosco Casa. Чем шире выбор, тем больше простора для фантазии. В экспозиции нет случайных брендов, каждый вписан в историю мирового дизайна и проверен временем. Например, старинная семейная мануфактура Puiforcat, прославившаяся умением ее мастеров работать с серебром. Коллекции посуды и столовых приборов из высококачественного серебра этой марки входят в экспозиции Музея современного искусства Центра Помпиду в Париже и Музея искусства и дизайна Нью-Йорка. Или роскошные столовые сеты французской фабрики Haviland. Все предметы выполнены вручную из тончайшего лиможского фарфора. Эксклюзивные инкрустации золотом, платиной и рельефные декоры являются фирменным стилем марки, чья посуда украшает фуршеты и официальные обеды глав государств.

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Фото: Bosco Casa Новогодняя посуда в мультибрендовом бутике Bosco Casa

Фото: Bosco Casa

Для оформления стола в вернувшемся в моду стиле барокко подойдет коллекция тарелок X-form саксонской мануфактуры Meissen. Объемный узор в виде виноградных листьев покрыт золотой эмалью глянцгольд. Дополнением станут высокие фужеры Nason Moretti из муранского стекла на фигурных ножках и золотистые столовые приборы. Не столь торжественны, но не менее эффектны тарелки с принтами от тосканской фабрики Bitossi. Мануфактура ведет свою историю с 1536 года, ее изделия используют королевские дома Дании, Испании, Марокко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогодняя коллекция посуды в мультибрендовом бутике Bosco Casa

Фото: Bosco Casa Новогодняя коллекция посуды в мультибрендовом бутике Bosco Casa

Фото: Bosco Casa

Изысканность посуды подчеркнет столовый текстиль от Etro с традиционным для бренда узором «пейсли» или монохромная сдержанность текстиля от итальянской фабрики Frette, представленной в Bosco Casa эксклюзивно.

Дарья Криволапова