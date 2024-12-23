Декор со звездами

Этого француза часто называют денди от дизайна. Венсан Дарре эстет и большой фантазер. Легкий эпатаж и гротеск — его фирменный почерк, как в одежде, так и в профессиональной деятельности. Дарре создает причудливые, немного сюрреалистичные объекты для интерьера — предметы мебели или аксессуары, а также проектирует пространства, призванные, по его словам, «разрушить скучную обыденность», наполнив жилище сочными красками и яркими эмоциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогоднее оформления от Венсана Дарре

Фото: Maison Darre Новогоднее оформления от Венсана Дарре

Фото: Maison Darre

Театральность, приправленная тонким юмором, характеризует все его работы. Во многом это отражение стремления Дарре попробовать себя в разных амплуа. Дизайнер признается, что ему интересно примерять на себя то роль фотографа или куратора выставки, то стилиста или арт-директора фильма, то декоратора и сценографа. Проработав много лет в фешен-индустрии, Дарре считает, что мир моды под угрозой и давно превратился в большой бизнес, где творчество подчинено коммерции и спросу. А интерьерный и предметный дизайн пока еще остаются благодатной почвой для самовыражения и креатива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Следующая фотография 1 / 2 Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre

Очередные свои идеи, слегка фантасмагорические, Дарре воплотил и в новой коллекции для Monoprix. Сотрудничество с брендом началось еще в 2021 году: тогда была выпущена линейка одежды и декора, созданная под впечатлением от летнего сюжета — завтрака на траве. Отсюда солонки и перечницы в виде божьих коровок, кувшин-цыпленок, чайник-лебедь и т. д. На гребне успеха той первой коллекции все решились на повторный эксперимент. Пришло время для зимней истории. В этом году специально к зимним праздникам было выпущено около сотни предметов мебели, аксессуаров, посуды на тему астрологии и знаков зодиака и призвано в канун Нового года и Рождества погрузить вас в атмосферу сказки и волшебства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Следующая фотография 1 / 2 Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre Новогоднее оформления от Венсана Дарре Фото: Maison Darre

Здесь есть все для оформления праздничной гостиной: экстравагантные бархатные кресла и причудливые металлические торшеры, журнальные столики в стиле ар-деко и барочные подсвечники, бокалы и блюда. Для премьеры коллекции была создана сценография сервировки, дополненная подвешенной к потолку украшенной елкой. Продуман и аутфит для тематической вечеринки. В линию вошли предметы одежды от Дарре: жаккардовые смокинги и бархатные туфли, шелковые пижамы и майки с надписью «Je suis surrealiste» («Я сюрреалист»), джинсы с золотой вышивкой и платья с пайетками.

Анна Хруцкая