Грани древности
Музей GEM в Египте
В Гизе в тестовом режиме заработал самый большой в мире музей, посвященный одной цивилизации. Спроектированный ирландским бюро Heneghan Peng Architects, он поражает масштабом, сопоставимым с древними памятниками, и охватывает больше пяти тысячелетий истории Древнего Египта, рассказанной через сотню тысяч подлинных артефактов.
Интерьеры The Grand Egyptian Museum
Фото: Heneghan Peng Architects
Полноценное открытие Большого Египетского музея всего в двух километрах от пирамид должно стать событием мирового масштаба, сравнимым с недавней презентацией отреставрированного собора Парижской Богоматери. Но торжественная церемония пока откладывается. Этот музей — долгострой: правительство Египта объявило о запуске проекта больше 30 лет назад, в 1992 году. В 2002-м торжественно заложили первый камень с намерением открыть музей через десять лет, но не сложилось. Кризисы, пандемия увеличивали сроки, а вместе с ними бюджет — он уже перевалил за миллиард (в такую же сумму обходится строительство Музея Гуггенхайма в Абу-Даби по проекту Foster + Partners, открытие которого запланировано на 2025 год). Наконец, в феврале прошлого года открыли атриум, а в октябре этого — 12 залов главной галереи, с неполной экспозицией и ограничением числа посетителей. По срокам строительства самый большой и современный археологический музей уже сравнялся с древними памятниками по соседству — считается, что пирамиду Хеопса могли строить те же 20 лет. Впрочем, и результат кажется не менее величественным. Не зря аббревиатура названия — GEM (Grand Egyptian Museum) — переводится как «драгоценность».
Виды The Grand Egyptian Museum
Фото: Gehad Hamdy / picture alliance / Getty Images
Основными авторами музейного комплекса на границе Сахары стали архитекторы бюро Heneghan Peng Architects из Дублина — в 2003 году они выиграли конкурс, в котором принимали участие 1550 мастерских из 83 стран. Но ими список авторов не исчерпывается — к созданию музея по решению египетского правительства было привлечено более 300 специалистов из 13 компаний, базирующихся в шести странах: инженеров, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков. Для Heneghan Peng Architects это не первая музейная постройка. Бюро реконструировало Национальную галерею Ирландии, строило хранение для Фонда веймарского классицизма, проектировало несостоявшийся музейно-выставочный комплекс ГЦСИ на Ходынском поле в Москве и, наконец, создавало Палестинский музей в Бизрейте, на Западном берегу Иордана, архитектуру которого с использованием пирамидальных мотивов можно считать предвестником нынешнего проекта.
Виды The Grand Egyptian Museum
Фото: Heneghan Peng Architects
Музейный комплекс, площадь которого превышает 50 га, расположен между Каиром и пирамидами Гизы, на границе пустыни и старой долины Нила. Перепад высот между пустынным плато и долиной составляет 50 м, и архитекторы использовали это, спроектировав эффектный фасад со стороны долины, который не нарушает ландшафта пустыни, и парадную лестницу внутри. Из панорамных окон верхних галерей открываются виды на пирамиды Гизы. Мотив и форма пирамиды повторены тут многократно: в архитектурном плане, в рисунке полупрозрачного фасада, в деталях кровли, во внутренних опорах атриума, имеющих вид перевернутого треугольника, в форме главного входа и еще в сотне незначительных деталей вроде формы газонов.
Посетители The Grand Egyptian Museum
Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images
Существенным фактором, повлиявшим на архитектуру комплекса, стали и сами экспонаты. В большом атриуме зрителя встречает статуя фараона Рамзеса II Великого, высотой более 10 м и весом 80 т, созданная в XIII веке до н. э. Она установлена на платформе посреди бассейна с водой. Статуя прибыла в музей первой, в 2018 году. Найденная разбитой на шесть фрагментов в древнем Мемфисе, она полвека простояла в центре транспортной развязки возле каирского вокзала, покрываясь сажей от автомобильных выхлопов, но была очищена и отреставрирована, чтобы стать ключевым экспонатом музея. Размер скульптуры определил высоту и объем атриума. Более того, размещая ее, архитекторы использовали тот же прием, что и их древние коллеги в скальном храме Рамзеса II в Абу-Симбеле: дважды в год, в день рождения фараона 22 февраля и в день его восшествия на престол 22 октября, восходящие лучи солнца создают особую игру света на поверхности скульптуры.
Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum
Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images
Из атриума к верхним галереям (от уровня долины Нила к уровню пустынного плато) ведет масштабная лестница, решенная как своего рода «амфитеатр царей»: она уставлена 87 статуями богов и фараонов. В новой экспозиции обещают показать более 100 тыс. артефактов, из них 5 тыс.— предметы из гробницы Тутанхамона. Самая привлекательная для зрителей, а точнее, разрекламированная, часть египетского собрания как раз и скрыта пока от зрителей. Собрание предметов, от статуй и посмертных масок до мебели, колесниц и драгоценностей, станет одним из главных хитов грядущего открытия. Но и 12 доступных сейчас залов способны поразить воображение даже тех, кто хорошо знаком с коллекциями Лувра, Метрополитен и Эрмитажа. Расположенные по хронологии от додинастического до римского периодов, они изобилуют шедеврами. Среди них Солнечная ладья Хеопса — самая древняя и большая (42 м длиной) деревянная лодка, обнаруженная в закрытой камере у подножия пирамиды и служившая ритуальным судном, отправлявшим фараона в загробный мир; палетка Нармера, от которой египтологи ведут отсчет канонического древнеегипетского искусства; колонна Меренптаха, сына Рамзеса Великого, повествующая о военных победах; расписные саркофаги из легендарного некрополя Саккара в Мемфисе, древней столице Египта; статуи Птолемеев, найденные под водой недалеко от Александрии, и многие другие.
Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum
Фото: Grand Egyptian Museum
Как любой современный музейный комплекс, Большой Египетский музей не ограничивается залами с древними памятниками. Для показа экспонатов будут использовать видео и VR-технологии. В здании откроются реставрационные мастерские, конференц-зал, кинотеатр, детский центр, 28 магазинов, 10 ресторанов и бутик-отель — все, чтобы привлечь туристов и обеспечить существенные вливания в экономику. В планах обустроить променад между музеем и пирамидами и даже бульвар из центра Каира. Осталось дождаться полноценного открытия.
План музея The Grand Egyptian Museum
Фото: Heneghan Peng Architects