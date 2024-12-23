Грани древности

В Гизе в тестовом режиме заработал самый большой в мире музей, посвященный одной цивилизации. Спроектированный ирландским бюро Heneghan Peng Architects, он поражает масштабом, сопоставимым с древними памятниками, и охватывает больше пяти тысячелетий истории Древнего Египта, рассказанной через сотню тысяч подлинных артефактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьеры The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects Интерьеры The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects

Полноценное открытие Большого Египетского музея всего в двух километрах от пирамид должно стать событием мирового масштаба, сравнимым с недавней презентацией отреставрированного собора Парижской Богоматери. Но торжественная церемония пока откладывается. Этот музей — долгострой: правительство Египта объявило о запуске проекта больше 30 лет назад, в 1992 году. В 2002-м торжественно заложили первый камень с намерением открыть музей через десять лет, но не сложилось. Кризисы, пандемия увеличивали сроки, а вместе с ними бюджет — он уже перевалил за миллиард (в такую же сумму обходится строительство Музея Гуггенхайма в Абу-Даби по проекту Foster + Partners, открытие которого запланировано на 2025 год). Наконец, в феврале прошлого года открыли атриум, а в октябре этого — 12 залов главной галереи, с неполной экспозицией и ограничением числа посетителей. По срокам строительства самый большой и современный археологический музей уже сравнялся с древними памятниками по соседству — считается, что пирамиду Хеопса могли строить те же 20 лет. Впрочем, и результат кажется не менее величественным. Не зря аббревиатура названия — GEM (Grand Egyptian Museum) — переводится как «драгоценность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды The Grand Egyptian Museum

Фото: Gehad Hamdy / picture alliance / Getty Images Виды The Grand Egyptian Museum

Фото: Gehad Hamdy / picture alliance / Getty Images

Основными авторами музейного комплекса на границе Сахары стали архитекторы бюро Heneghan Peng Architects из Дублина — в 2003 году они выиграли конкурс, в котором принимали участие 1550 мастерских из 83 стран. Но ими список авторов не исчерпывается — к созданию музея по решению египетского правительства было привлечено более 300 специалистов из 13 компаний, базирующихся в шести странах: инженеров, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков. Для Heneghan Peng Architects это не первая музейная постройка. Бюро реконструировало Национальную галерею Ирландии, строило хранение для Фонда веймарского классицизма, проектировало несостоявшийся музейно-выставочный комплекс ГЦСИ на Ходынском поле в Москве и, наконец, создавало Палестинский музей в Бизрейте, на Западном берегу Иордана, архитектуру которого с использованием пирамидальных мотивов можно считать предвестником нынешнего проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects Виды The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects

Музейный комплекс, площадь которого превышает 50 га, расположен между Каиром и пирамидами Гизы, на границе пустыни и старой долины Нила. Перепад высот между пустынным плато и долиной составляет 50 м, и архитекторы использовали это, спроектировав эффектный фасад со стороны долины, который не нарушает ландшафта пустыни, и парадную лестницу внутри. Из панорамных окон верхних галерей открываются виды на пирамиды Гизы. Мотив и форма пирамиды повторены тут многократно: в архитектурном плане, в рисунке полупрозрачного фасада, в деталях кровли, во внутренних опорах атриума, имеющих вид перевернутого треугольника, в форме главного входа и еще в сотне незначительных деталей вроде формы газонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители The Grand Egyptian Museum

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images Посетители The Grand Egyptian Museum

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images

Существенным фактором, повлиявшим на архитектуру комплекса, стали и сами экспонаты. В большом атриуме зрителя встречает статуя фараона Рамзеса II Великого, высотой более 10 м и весом 80 т, созданная в XIII веке до н. э. Она установлена на платформе посреди бассейна с водой. Статуя прибыла в музей первой, в 2018 году. Найденная разбитой на шесть фрагментов в древнем Мемфисе, она полвека простояла в центре транспортной развязки возле каирского вокзала, покрываясь сажей от автомобильных выхлопов, но была очищена и отреставрирована, чтобы стать ключевым экспонатом музея. Размер скульптуры определил высоту и объем атриума. Более того, размещая ее, архитекторы использовали тот же прием, что и их древние коллеги в скальном храме Рамзеса II в Абу-Симбеле: дважды в год, в день рождения фараона 22 февраля и в день его восшествия на престол 22 октября, восходящие лучи солнца создают особую игру света на поверхности скульптуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Mohamed Elshahed / Anadolu / Getty Images

Из атриума к верхним галереям (от уровня долины Нила к уровню пустынного плато) ведет масштабная лестница, решенная как своего рода «амфитеатр царей»: она уставлена 87 статуями богов и фараонов. В новой экспозиции обещают показать более 100 тыс. артефактов, из них 5 тыс.— предметы из гробницы Тутанхамона. Самая привлекательная для зрителей, а точнее, разрекламированная, часть египетского собрания как раз и скрыта пока от зрителей. Собрание предметов, от статуй и посмертных масок до мебели, колесниц и драгоценностей, станет одним из главных хитов грядущего открытия. Но и 12 доступных сейчас залов способны поразить воображение даже тех, кто хорошо знаком с коллекциями Лувра, Метрополитен и Эрмитажа. Расположенные по хронологии от додинастического до римского периодов, они изобилуют шедеврами. Среди них Солнечная ладья Хеопса — самая древняя и большая (42 м длиной) деревянная лодка, обнаруженная в закрытой камере у подножия пирамиды и служившая ритуальным судном, отправлявшим фараона в загробный мир; палетка Нармера, от которой египтологи ведут отсчет канонического древнеегипетского искусства; колонна Меренптаха, сына Рамзеса Великого, повествующая о военных победах; расписные саркофаги из легендарного некрополя Саккара в Мемфисе, древней столице Египта; статуи Птолемеев, найденные под водой недалеко от Александрии, и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Grand Egyptian Museum Экспозиция музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Grand Egyptian Museum

Как любой современный музейный комплекс, Большой Египетский музей не ограничивается залами с древними памятниками. Для показа экспонатов будут использовать видео и VR-технологии. В здании откроются реставрационные мастерские, конференц-зал, кинотеатр, детский центр, 28 магазинов, 10 ресторанов и бутик-отель — все, чтобы привлечь туристов и обеспечить существенные вливания в экономику. В планах обустроить променад между музеем и пирамидами и даже бульвар из центра Каира. Осталось дождаться полноценного открытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects План музея The Grand Egyptian Museum

Фото: Heneghan Peng Architects

Ирина Осипова