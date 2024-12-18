Первым заместителем главы ярославского минздрава стал специалист из Вологды

Первым заместителем министра здравоохранения Ярославской области стал специалист из Вологодской области Максим Трусов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Трусов

Фото: Департамент здравоохранения Вологодской области Максим Трусов

Фото: Департамент здравоохранения Вологодской области

Ранее такой должности в структуре министерства не было. Господин Трусов имеет опыт работы заместителем начальника департамента здравоохранения Вологодской области. В октябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности директора департамента, однако уже в декабре того же года покинул этот пост в связи с назначением нового директора (им стал Алексей Плотников, сейчас возглавляющий больницу №3 в Ярославле). В 2023-2024 годах вновь исполнял обязанности главы вологодского депздрава, но потом опять вернулся на позицию заместителя.

В министерстве здравоохранения Ярославской области информацию о назначении не подтвердили и не опровергли, предложив сделать запрос в кадровую службу правительства региона.

Антон Голицын